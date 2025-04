F1 25 gruntownie przebudowane pod kątem audiowizualnym. Electronic Arts opowiada o zmianach

Nowe możliwości personalizacji bolidów, realistyczne odwzorowanie sponsorów i malowań, a także szereg zmian w grze F1 World, to tylko część tego, co przygotowało studio Codemasters i wydawca Electronic Arts. Jedną z nowości będzie tryb Invitational, a także ulepszony system „Kierowca Dnia”, który promuje pozytywne interakcje między graczami i ułatwia nawiązywanie znajomości.

F1 25 ma na celu jeszcze większe zbliżenie się do rzeczywistości. W wersji na PC gra otrzyma wsparcie dla Path Tracingu, który uwzględnia światło pośrednie. Nowe efekty dźwiękowe obejmują realistyczne komunikaty radiowe między kierowcami i inżynierami, a baza prawdziwych nagrań głosowych kierowców została podwojona. Nowe scenki fabularne w trybach „Driver Career” i „My Team” będą wzbogacone o głosy Natalie Pinkham, Anthony’ego Davidsona i Naomi Schiff. Ulepszone zostaną także sceny z podium, a liczba widzów będzie zależna od konkretnego toru. Za realizm mimiki twarzy odpowiadać będzie technologia Nvidia Audio2Face.

W F1 25 wybrane tory zostaną zrekonstruowane z wykorzystaniem technologii LiDAR, czyli laserowego skanowania otoczenia, które pozwala na odwzorowanie każdego szczegółu z dokładnością do pojedynczego źdźbła trawy. Wśród torów objętych tym procesem znalazły się Bahrajn, Miami, Melbourne, Suzuka oraz Imola. Dzięki połączeniu silnika EGO z danymi z LiDAR, odwzorowane zostaną nawet najdrobniejsze detale nawierzchni, ukształtowanie terenu, roślinność otaczająca tor, a także niuanse oświetlenia i cieni. Dodatkowo, po raz pierwszy w historii serii gracze będą mogli ścigać się po wybranych torach w odwrotnym kierunku. Funkcja ta będzie dostępna na Silverstone, Zandvoort oraz Red Bull Ringu, zarówno w trybie Grand Prix, Time Trial, jak i Multiplayer. Od drugiego sezonu będzie można również włączyć odwrotne tory w trybie kariery.

Dźwięk silnika w trybie My Team będzie zależny od wybranego dostawcy jednostki napędowej. Oficjalne bolidy otrzymają teraz specjalne malowania okazjonalne, które wcześniej dostępne były tylko w F1 World. Udoskonalono także system cofania akcji (flashbacks), co ułatwi korzystanie z tej opcji nowym graczom. Dużo zmian zaszło także w systemie tworzenia malowań. Gracze mogą teraz skalować i obracać logotypy, a projektowanie sponsorów stało się bardziej złożone i realistyczne. Budowanie relacji z konkretnym sponsorem pozwoli wyróżnić jego logo na bolidzie. Nowe narzędzia zaoferują także większą swobodę i nie trzeba już umieszczać elementów w narzuconych wcześniej miejscach.

Tryb Invitationals umożliwia graczom dołączenie do specjalnych wyścigów multiplayer, gdzie obowiązują unikalne zasady i modyfikatory. Każdy gracz otrzyma jednorazowy klucz do udziału w takim wydarzeniu. Można współpracować ze znajomymi i zdobywać punkty za pokonanie przeciwników i realizację celów. W wydarzeniu może uczestniczyć do 10 graczy, a osiągnięcia będą nagradzane specjalnymi rangami.

Nowy system „Kierowca Dnia” otrzymał przeprojektowany interfejs użytkownika i promuje tak zwaną „pozytywną rozgrywkę”. Gracze mogą zdobywać wyróżnienia takie jak „Najwięcej wyprzedzań” czy „Najczystszy kierowca”. System pozwala także łatwiej wysyłać zaproszenia do znajomych, zachęcając do budowania społeczności graczy i współpracy w kolejnych zawodach.

Wiele wskazuje na to, iż nowe F1 25 będzie przełomowe w całej serii. Gra zadebiutuje już 30 maja 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.