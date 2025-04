F-Zero GX powraca na Switch 2 dzięki bibliotece klasycznych gier. Nintendo postawiło na kolejny hit z GameCube'a

Podczas prezentacji Nintendo Switch 2 Direct, potwierdzono, że abonament Switch Online + Expansion Pack zostanie rozszerzony o bibliotekę klasycznych gier z GameCube. Będzie ona dostępna wyłącznie na Switchu 2, a wśród pierwszych tytułów znajdą się między innymi F-Zero GX, Luigi’s Mansion, The Legend of Zelda: The Wind Waker oraz Soul Calibur II. Kolejne gry, takie jak, Pokémon XD: Gale of Darkness i Super Mario Sunshine, trafią do usługi w późniejszym terminie. W przypadku F-Zero, Nintendo nie zapowiedziało nowej odsłony tej serii, ale nadal fajną opcją będzie możliwość zagrania w F-Zero GX na nowej konsoli Nintendo.

F-Zero GX wraca po ponad 20 latach na Switcha 2

Emulowane gry z GameCube na Switch 2 będą oferować wyższą rozdzielczość i lepszą jakość obrazu. Dodatkowo F-Zero GX na Switch 2 będzie wspierać tryb wieloosobowy dla maksymalnie czterech graczy w trybie lokalnym i online.