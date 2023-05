Ezra Miller pozostanie Flashem. Reżyser filmu chce dalej współpracować z aktorem.

W ubiegłym roku Ezra Miller narobił sobie tyle problemów, że wydawało się, iż jego kariera w Hollywood jest skończona. Warner Bros. dało jednak aktorowi drugą szansę pod warunkiem, że gwiazdor rozpocznie terapię. Jeszcze w styczniu Miller przyznał się do jednego ze stawianych mu zarzutów, a zbliżająca się premiera Flasha skłoniła aktora do przemyśleń swojego zachowania. W ostatnich miesiącach niewiele słyszeliśmy o samym Millerze, jak i jego przyszłości. Teraz do sprawy odniósł się reżyser filmu Andy Muschietti, który nie wyobraża sobie, aby wytwórnia miała powierzyć rolę Szkarłatnego Sprintera innemu aktorowi.

Ezra Miller może wrócić jako Flash w kolejnych filmach

Chociaż to nie reżyserzy wybierają aktorów do takich filmów, ale Andy Muschietti przyznał, że jeżeli będzie miał okazję wyreżyserować Flasha 2, to nie planuje ponownego obsadzenia roli tytułowego superbohatera. Jeżeli tylko Warner Bros. da mu szansę, chce dalej współpracować z Ezrą Millerem.

Jeśli wydarzy się [kontynuacja], to tak. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł zagrać tę postać tak dobrze, jak oni [reżyser używa zaimków Millera – przyp. red.]. Inne interpretacje tej postaci są świetne, ale ta szczególna wizja bohatera jest perfekcyjna. I, jak powiedziałeś, dwóch Barrych – wydaje się, że to postać stworzona dla nich.

W obronie Ezry Millera stanęła również producentka Barbara Muschietti, siostra reżysera.