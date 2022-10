Evil West w „złocie”. Nowa gra Flying Wild Hog nie zaliczy kolejnego opóźnienia

Evil West miało zadebiutować pod koniec zeszłego miesiąca, ale jeszcze w połowie sierpnia poinformowano, że na premierę gry będzie trzeba poczekać dodatkowe dwa miesiące. Tymczasem wygląda na to, że gracze czekający na wspomnianą produkcję nie muszą obawiać się kolejnych opóźnień. Deweloperzy ze studia Flying Wild Hog poinformowali bowiem, że ich nadchodzące dzieło zyskało tzw. złoty status.

Prace nad Evil West zakończone. Gra otrzymała „złoty status”

Oznacza to, że właściwe prace nad grą zostały zakończone, a nadchodzące tygodnie deweloperzy spędzą na przygotowywaniu premierowej aktualizacji, której zadaniem będzie wyeliminowanie różnego rodzaju błędów i zwiększenie wydajności gry. Gracze mogą natomiast w spokoju odliczać dni do premiery Evil West i szykować się do zwiedzania alternatywnej wersji Dzikiego Zachodu opanowanej przez krwiożercze bestie.



Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszymi materiałami promocyjnymi produkcji studia Flying Wild Hog. W zeszłym tygodniu deweloperzy rozpoczęli bowiem prezentacje bestiariusza. W pierwszym odcinku przedstawiono bestię zwaną Boo-Hag, a w drugim pokazano potwora o nazwie Highborn, który ma być „najpotężniejszym wampirem” w grze.



Na koniec przypomnijmy, że Evil West zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami, gra ma zadebiutować na wspomnianych platformach 22 listopada bieżącego roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Flying Wild Hog zapraszamy również do lektury: Evil West – pierwsze wrażenia ze strzelanki od twórców Shadow Warriora.

