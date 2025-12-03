Zaloguj się lub Zarejestruj

Evanescence ogłasza ogromną trasę koncertową. Niestety Polska znowu została pominięta...

Evanescence zaliczy sporo koncertów w Europie, ale ominie Polskę.

Zespół Evanescence zapowiedział ogromną światową trasę koncertową na rok 2026, a towarzyszyć mu będą wyjątkowo mocne supporty. Będzie to pierwsza headlinerska trasa grupy od prawie czterech lat.

Evanescence
Evanescence

Evanescence zaliczy sporą trasę koncertową w 2026 roku

We wrześniu Amy Lee połączyła siły z Cortney LaPlante ze Spiritbox oraz Poppy, wydając wspólny singiel “End of You”. Utwór został świetnie przyjęty i stał się zapowiedzią współpracy podczas nadchodzącej trasy. Jak się okazuje, Spiritbox i Poppy dołączą do Evanescence jako supporty. Amy Lee powiedziała serwisowi Rolling Stone, że trójka artystek jeszcze nigdy nie wykonała tego kawałka na żywo, ale ma nadzieję, że stanie się to podczas przyszłorocznych koncertów.. W ostatnim czasie, Amy Lee informowała o planach na nowy album, a trasa koncertowa może być początkiem jego promocji. Do grona muzyków otwierających koncerty dołączy również K. Flay, która współpracowała z Evanescence przy piosence “Fight Like a Girl”. W trasie udział wezmą także Nova Twins.

Trasa koncertowa Evanescence 2026:

USA i Kanada

  • 11 czerwca – West Palm Beach, Floryda iTHINK Financial Amphitheatre
  • 12 czerwca – Tampa, Floryda, MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre
  • 14 czerwca – Alpharetta, Georgia, Ameris Bank Amphitheatre
  • 15 czerwca – Nashville, Tennessee, Bridgestone Arena
  • 17 czerwca – Raleigh, Karolina Płn., Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek
  • 18 czerwca – Charlotte, Karolina Płn., PNC Music Pavilion
  • 20 czerwca – Camden, New Jersey, Freedom Mortgage Pavilion
  • 21 czerwca – Mansfield, Massachusetts, Xfinity Center
  • 23 czerwca – Saratoga Springs, Nowy Jork, Saratoga Performing Arts Center
  • 24 czerwca – Wantagh, Nowy Jork, Northwell at Jones Beach Theater
  • 26 czerwca – Holmdel, New Jersey, PNC Bank Arts Center
  • 27 czerwca – Bristow, Wirginia, Jiffy Lube Live
  • 29 czerwca – Toronto, Ontario, RBC Amphitheatre
  • 30 czerwca – Montreal, Quebec, Centre Bell
  • 8 lipca – Tinley Park, Illinois, Credit Union 1 Amphitheatre
  • 9 lipca – Noblesville, Indiana, Ruoff Music Center
  • 11 lipca – North Little Rock, Arkansas, Simmons Bank Arena
  • 12 lipca – Kansas City, Missouri, MORTON Amphitheater
  • 14 lipca – Albuquerque, Nowy Meksyk, Isleta Amphitheater
  • 15 lipca – Phoenix, Arizona, Talking Stick Resort Amphitheatre
  • 17 lipca – Chula Vista, Kalifornia, North Island Credit Union Amphitheatre
  • 20 lipca – Mountain View, Kalifornia, Shoreline Amphitheatre
  • 22 lipca – Ridgefield, Waszyngton, Cascades Amphitheater
  • 23 lipca – Auburn, Waszyngton, White River Amphitheatre
  • 25 lipca – Salt Lake City, Utah, Utah First Credit Union Amphitheatre
  • 28 lipca – St. Louis, Missouri, Hollywood Casino Amphitheater
  • 30 lipca – Cuyahoga Falls, Ohio, Blossom Music Center
  • 1 sierpnia – Cincinnati, Ohio, Riverbend Music Center
  • 2 sierpnia – Clarkston, Michigan, Pine Knob Music Theatre

Europa

  • 8 września – Leeds, Wielka Brytania, First Direct Arena
  • 10 września – Manchester, Wielka Brytania, Co-op Live
  • 11 września – Birmingham, Wielka Brytania, Utilita Arena Birmingham
  • 13 września – Londyn, Wielka Brytania, The O2
  • 16 września – Bruksela, Belgia, Forest National
  • 18 września – Paryż, Francja, Accor Arena
  • 19 września – Frankfurt, Niemcy, Festhalle Frankfurt
  • 20 września – Dortmund, Niemcy, Westfalenhallen Dortmund
  • 22 września – Amsterdam, Holandia, Ziggo Dome
  • 23 września – Hamburg, Niemcy, Barclays Arena
  • 25 września – Berlin, Niemcy, Velodrom
  • 26 września – Monachium, Niemcy, Olympiahalle
  • 28 września – Bolonia, Włochy, Unipol Arena
  • 29 września – Zurych, Szwajcaria, Hallenstadion Zurich
  • 1 października – Barcelona, Hiszpania, Palau Olimpic Badalona
  • 2 października – Madryt, Hiszpania, Palacio Vistalegre
  • 4 października – Lizbona, Portugalia, MEO Arena

Powrót do USA

  • 26 października – Morrison, Kolorado, Red Rocks Amphitheatre

Źródło:https://loudwire.com/evanescence-2026-tour-dates/

