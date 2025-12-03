Evanescence ogłasza ogromną trasę koncertową. Niestety Polska znowu została pominięta...

Zespół Evanescence zapowiedział ogromną światową trasę koncertową na rok 2026, a towarzyszyć mu będą wyjątkowo mocne supporty. Będzie to pierwsza headlinerska trasa grupy od prawie czterech lat.

Evanescence zaliczy sporą trasę koncertową w 2026 roku

We wrześniu Amy Lee połączyła siły z Cortney LaPlante ze Spiritbox oraz Poppy, wydając wspólny singiel “End of You”. Utwór został świetnie przyjęty i stał się zapowiedzią współpracy podczas nadchodzącej trasy. Jak się okazuje, Spiritbox i Poppy dołączą do Evanescence jako supporty. Amy Lee powiedziała serwisowi Rolling Stone, że trójka artystek jeszcze nigdy nie wykonała tego kawałka na żywo, ale ma nadzieję, że stanie się to podczas przyszłorocznych koncertów.. W ostatnim czasie, Amy Lee informowała o planach na nowy album, a trasa koncertowa może być początkiem jego promocji. Do grona muzyków otwierających koncerty dołączy również K. Flay, która współpracowała z Evanescence przy piosence “Fight Like a Girl”. W trasie udział wezmą także Nova Twins.