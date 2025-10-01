Zaloguj się lub Zarejestruj

Amy Lee z Evanescence zapowiada nowy album. Premiera jest możliwa na początku 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/01 14:50
Po ostatnich kolaboracjach muzycznych, Amy Lee zapowiada wreszcie nowy album zespołu Evanescence.

Podczas festiwalu Louder Than Life 2025 wokalistka Evanescence, Amy Lee, spotkała się z Kat Mykals z portalu muzycznego Loudwire. Rozmowa została wyemitowana w audycji Loudwire Nights i dotyczyła między innymi przyszłości zespołu, a także nowego albumu.

Amy Lee z Evanescence
Amy Lee z Evanescence

Nadciąga nowy album Evanescence

Amy Lee przyznała, że trudno jej w pełni objąć skalę sukcesu zespołu i liczby, które się z nim wiążą:

Kiedy słyszę te liczby, one już nic dla mnie nie znaczą... Po prostu myślę “wow, to duża liczba”. To niesamowite. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Szczerze mówiąc, kiedy to wszystko się działo, “Bring Me to Life”, cały ten czas w 2008 roku, każda sekunda była myślą “obyśmy mogli utrzymać to jeszcze przez rok”.

Artystka dodała, że dziś ona i zespół są szczęśliwsi, zdrowsi niż kiedykolwiek wcześniej, a przede wszystkim wdzięczni, że mogą kontynuować swoją drogę muzyczną. Amy Lee poruszyła także temat swojej pozycji w zdominowanej przez mężczyzn branży rockowej:

Nie ma łatwej ścieżki, którą mogłabym przejść tak jak inni. Musiałam trochę wyznaczyć własną drogę.

Determinacja wokalistki zaowocowała nie tylko długowiecznością zespołu, ale także nowymi sukcesami, w tym tegorocznymi, dobrze przyjętymi utworami “Afterlife” i “Fight Like a Girl”, a także głośną kolaboracją “End of You” nagraną wspólnie z Courtney LaPlante (Spiritbox) i Poppy.

Najważniejsza wiadomość dla fanów Evanescence padła jednak pod koniec rozmowy:

Pracuję nad nowym albumem już od jakiegoś czasu. Mamy wiele utworów w trakcie produkcji i planujemy wydać płytę na początku przyszłego roku. Kiedy mówię na początku roku, nie mam na myśli stycznia... chodzi o początek 2026 roku.

Źródło:https://loudwire.com/evanescence-amy-lee-louder-than-life-interview-new-album

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

