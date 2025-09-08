Wokalne combo. Amy Lee, Courtney LaPlante i Poppy z nowym utworem "End of You”

Plotki o współpracy trzech artystek pojawiły się nieco ponad tydzień temu, kiedy artystki opublikowały wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Wywołało to ogromne poruszenie wśród fanów cięższego grania, wszak wizja połączenia tak charakterystycznych głosów wydawała się wręcz zbyt piękna, aby była prawdziwa. A jednak! Wokalistki połączyły siły, czego efektem jest mocne “End of You”.

Amy Lee, Poppy oraz Courtney LaPlante stworzyły wspólnego singla

“End of You” to mocny, pełen energii utwór, w którym każda z wokalistek pokazuje inne oblicze swojego talentu. Amy Lee dominuje w pierwszej zwrotce i refrenach, natomiast Poppy i LaPlante raczą słuchaczy zarówno czystym wokalem, jak i potężnym krzykiem. Do singla powstał także klimatyczny, filmowy teledysk, który miał premierę równocześnie z utworem, a który możecie zobaczyć poniżej.