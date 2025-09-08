Wokalne combo. Amy Lee, Courtney LaPlante i Poppy z nowym utworem "End of You”

4 września swoją premierę miał wyjątkowy singiel zatytułowany “End of You”, nagrany wspólnie przez Amy Lee (Evanescence), Courtney LaPlante (Spiritbox) oraz Poppy.
Plotki o współpracy trzech artystek pojawiły się nieco ponad tydzień temu, kiedy artystki opublikowały wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Wywołało to ogromne poruszenie wśród fanów cięższego grania, wszak wizja połączenia tak charakterystycznych głosów wydawała się wręcz zbyt piękna, aby była prawdziwa. A jednak! Wokalistki połączyły siły, czego efektem jest mocne “End of You”.
“End of You” to mocny, pełen energii utwór, w którym każda z wokalistek pokazuje inne oblicze swojego talentu. Amy Lee dominuje w pierwszej zwrotce i refrenach, natomiast Poppy i LaPlante raczą słuchaczy zarówno czystym wokalem, jak i potężnym krzykiem. Do singla powstał także klimatyczny, filmowy teledysk, który miał premierę równocześnie z utworem, a który możecie zobaczyć poniżej.
Co więcej, już 11 września w Tuscaloosa (Alabama) odbędzie się koncert Evanescence, na którym Poppy wystąpi jako support. Na stronie wydarzenia widnieje opis: „Evanescence with Poppy and Special Guests”. Istnieje więc spora szansa, że artystki spotkają się na scenie i po raz pierwszy wykonają “End of You” na żywo.
Przypomnijmy, że Amy Lee jest wokalistką i pianistką z zespołu Evanescence, który powstał w 1995 roku w Little Rock w USA. Ich muzyka to unikalne połączenie rocka, metalu i gotyckich, symfonicznych elementów. Zdobyli ogromną popularność na początku lat 2000. dzięki hitom takim jak “Bring Me to Life”, “Going Under” czy też “My Immortal”. Poppy to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i youtuberka. Jej kariera rozpoczęła się w 2014 roku od dziwnych, surrealistycznych filmików na YouTube. Jej muzyka jest równie eksperymentalna i łączy pop, industrial, metal i muzykę ambientową. Poppy jest ceniona za swoją kreatywność i ciągłe przekraczanie granic w sztuce. Courtney LaPlante to kanadyjska wokalistka i autorka tekstów. Jest frontmenką zespołu metalowego Spiritbox, który zyskał dużą popularność w ostatnich latach. Jej styl wokalny jest bardzo wszechstronny, co pozwala jej przechodzić od melodyjnego śpiewu do agresywnego growlu i krzyku.
