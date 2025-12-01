Yonaka prezentują nowy singiel "Hit Me When I’m Sore". To już trzeci utwór z nadchodzącego albumu "Until You’re Satisfied"

Yonaka zaprezentowali nowy, energiczny singiel. Premiera ich nowego albumu już w marcu przyszłego roku.

Zespół Yonaka zaprezentował nowy singiel “Hit Me When I’m Sore”. To już trzeci utwór udostępniony w tym roku po wcześniejszych “Problems” oraz “Cruel”. Single mają na cele promowanie nowego albumu, który zadebiutuje w marcu 2026 roku.

Hit Me When I’m Sore opowiada o byciu zranionym, ale kiedy już znasz to uczucie, może boleć, ale nie jest w stanie cię złamać.

Singiel zapowiada długo wyczekiwany drugi album grupy “Until You’re Satisfied”, który ukaże się 13 marca 2026 roku nakładem Distiller. Jarvis podkreślała wcześniej, że krążek opowiada o miłości “ale nie tej cukierkowej, to brudne i surowe momenty, które przytrafiają się każdemu, niezależnie od tego, czy chce się do nich przyznać, czy nie”.

Yonaka to brytyjski zespół rockowy z Brighton, znany z energicznego brzmienia łączącego alternatywny rock, punk i elementy elektroniki. Powstał w 2014 roku i szybko zdobył popularność dzięki mocnym koncertom oraz charakterystycznemu wokalowi Theresy Jarvis.