Yonaka prezentują nowy singiel "Hit Me When I’m Sore". To już trzeci utwór z nadchodzącego albumu "Until You’re Satisfied"

Yonaka zaprezentowali nowy, energiczny singiel. Premiera ich nowego albumu już w marcu przyszłego roku.

Zespół Yonaka zaprezentował nowy singiel “Hit Me When I’m Sore”. To już trzeci utwór udostępniony w tym roku po wcześniejszych “Problems” oraz “Cruel”. Single mają na cele promowanie nowego albumu, który zadebiutuje w marcu 2026 roku.

Yonaka z nowym singlem

Wokalistka Theresa Jarvis opisuje najnowszy utwór słowami:

Hit Me When I’m Sore opowiada o byciu zranionym, ale kiedy już znasz to uczucie, może boleć, ale nie jest w stanie cię złamać.

Singiel zapowiada długo wyczekiwany drugi album grupy “Until You’re Satisfied”, który ukaże się 13 marca 2026 roku nakładem Distiller. Jarvis podkreślała wcześniej, że krążek opowiada o miłości “ale nie tej cukierkowej, to brudne i surowe momenty, które przytrafiają się każdemu, niezależnie od tego, czy chce się do nich przyznać, czy nie”.

Yonaka to brytyjski zespół rockowy z Brighton, znany z energicznego brzmienia łączącego alternatywny rock, punk i elementy elektroniki. Powstał w 2014 roku i szybko zdobył popularność dzięki mocnym koncertom oraz charakterystycznemu wokalowi Theresy Jarvis.

Debiutancki album grupy “Don’t Wait ’Til Tomorrow” ukazał się w 2019 roku i pokazał ich zdolność do łączenia mocnych riffów z emocjonalnymi tekstami. Ich muzyka często balansuje między wspomnianymi gitarowymi riffami, a elektronicznymi momentami, co w połączeniu daje niesamowitą atmosferę. Dodatkowo wokal Theresy Jarvis nadaje utworom intensywności i emocjonalnej głębi. Yonaka występowali na BBC Introducing Stage podczas Radio 1’s Big Weekend w 2016, a także supportowali zespoły takie jak Palaye Royale podczas europejskich tras. W marcu 2024 roku zagrali w Warszawie w klubie Niebo, promując EP-kę “Welcome To My House”.

Yonaka to zespół, który wyróżnia się energią na żywo i umiejętnością tworzenia muzyki pełnej kontrastów, od agresywnych riffów po subtelne elektroniczne aranżacje. Dzięki temu trafiają zarówno do fanów klasycznego rocka, jak i nowoczesnych brzmień.

Posłuchajcie nowego singla “Hit Me When I’m Sore”:

Źródło:https://www.kerrang.com/yonaka-new-single-visualiser-hit-me-when-im-sore-second-album-until-youre-satisfied

