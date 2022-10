Euro Truck Simulator 2 obchodzi 10-lecie! Wyniki sprzedaży i plany na przyszłość

Już jutro – 18 października – gra Euro Truck Simulator 2 skończy okrągłe 10 lat. Z tej okazji przedstawiciele studia SCS Software postanowili podzielić się wynikami sprzedaży swojej produkcji, a także zapowiedzieć specjalną transmisję poświęconą przyszłości gry. W specjalnym wpisie na oficjalnym blogu zespołu deweloperzy wspominają premierę tytułu; przyznali, iż sukces gry był dla nich sporym zaskoczeniem, ponieważ w tamtych czasach symulatory ciężarówek były dość niszowym gatunkiem.

W okolicach premiery pudełkowej w październiku 2012 roku tytuł szybko trafił na szczyty list sprzedaży m.in. w Polsce oraz Niemczech. W styczniu 2013 roku pojawił się wreszcie na platformie Steam, gdzie również stał się bestsellerem. Oprócz nostalgicznych wspomnień SCS Software ujawniło, że w ciągu dekady podstawowa wersja gry rozeszła się łącznie w 13 milionach egzemplarzy – dodatki natomiast w liczbie 80 milionów. W tej liczbie znajdują się nie tylko większe rozszerzenia, ale również mniejsze DLC.

Jeżeli natomiast chodzi o plany twórców na przyszłość,. Na ten moment nie zdradzono żadnych szczegółów, ale wiemy, że wybrany widz otrzyma jedną z dwóch kierownic Thrustmaster T248 z oznaczeniami Euro Truck Simulatora 2. Drugi egzemplarz trafi do osoby, która zdecyduje się wziąć udział w konkursie. Aby do niego dołączyć, musicie posiadać konto na platformie Steam powiązane z platformą World of Trucks i przewieźć dowolny w grze towar przy wykorzystaniu zewnętrznych przesyłek lub rynku – wówczas otrzymacie specjalne rocznicowe skórki na ciężarówki oraz naczepy. Następnie należy opublikować zrzuty ekranu z pojazdami z tymi skórkami lub naczepami na Facebooku, Twitterze lub Instagramie z hasztagiem #10YearsofETS2 – tym sposobem uzyskacie szansę na wygraną.