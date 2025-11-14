Escape from Tarkov wyłączone na 24 godziny. To ostatni krok przed 1.0

Przed premierą 1.0 Escape from Tarkov przechodzi całodobową przerwę techniczną.
Fani Escape from Tarkov muszą uzbroić się w cierpliwość przed premierą wersji 1.0. Studio Battlestate podjęło bowiem decyzję o wyłączeniu tytułu z sieci na całą dobę. Ta przerwa jest niezbędna, aby zespół deweloperów mógł wdrożyć kompleksową przebudowę gry, będącą ukoronowaniem ponad dziesięciu lat prac rozwojowych.
Serwery Escape from Tarkov offline przez 24 godziny. Twórcy szykują wersję 1.0
Działania rozpoczęły się o godzinie 12:00 czasu polskiego. Twórcy podkreślają, że serwery powinny być gotowe do ponownego uruchomienia dokładnie po 24 godzinach, co oznacza, że gracze będą mogli zalogować się do nowej wersji gry jutro o 12:00.
Wszyscy, którzy próbują obecnie uruchomić grę, mogą napotkać komunikat o błędzie numer 262. Nie należy się tym niepokoić – jest to po prostu tymczasowa wiadomość zaimplementowana przez Battlestate Games w launcherze Escape from Tarkov na czas wprowadzania aktualizacji.
Wersja 1.0 dostarcza dużą ilość nowej zawartości. Wśród nowości wymienia się wprowadzenie zupełnie nowej mapy, a także poszerzenie arsenału o dodatkowe bronie oraz ekwipunek. Pojawi się też nowa kampania.
Escape from Tarkov to oryginalny FPS typu extraction, gdzie każdy rajd to ryzyko życia. Przygotuj się, wytrwaj i walcz z bezlitosnymi PMC i Scavami, zdobądź przewagę taktyczną i chroń łup — tylko ekstrakcja zdecyduje, czy przeżyjesz, czy stracisz wszystko. – czytamy w opisie Escape from Tarkov na Steamie.
