Escape from Tarkov wyłączone na 24 godziny. To ostatni krok przed 1.0

Patrycja Pietrowska
2025/11/14 16:45
0

Przed premierą 1.0 Escape from Tarkov przechodzi całodobową przerwę techniczną.

Fani Escape from Tarkov muszą uzbroić się w cierpliwość przed premierą wersji 1.0. Studio Battlestate podjęło bowiem decyzję o wyłączeniu tytułu z sieci na całą dobę. Ta przerwa jest niezbędna, aby zespół deweloperów mógł wdrożyć kompleksową przebudowę gry, będącą ukoronowaniem ponad dziesięciu lat prac rozwojowych.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Serwery Escape from Tarkov offline przez 24 godziny. Twórcy szykują wersję 1.0

Działania rozpoczęły się o godzinie 12:00 czasu polskiego. Twórcy podkreślają, że serwery powinny być gotowe do ponownego uruchomienia dokładnie po 24 godzinach, co oznacza, że gracze będą mogli zalogować się do nowej wersji gry jutro o 12:00.

Wszyscy, którzy próbują obecnie uruchomić grę, mogą napotkać komunikat o błędzie numer 262. Nie należy się tym niepokoić – jest to po prostu tymczasowa wiadomość zaimplementowana przez Battlestate Games w launcherze Escape from Tarkov na czas wprowadzania aktualizacji.

Wersja 1.0 dostarcza dużą ilość nowej zawartości. Wśród nowości wymienia się wprowadzenie zupełnie nowej mapy, a także poszerzenie arsenału o dodatkowe bronie oraz ekwipunek. Pojawi się też nowa kampania.

Escape from Tarkov to oryginalny FPS typu extraction, gdzie każdy rajd to ryzyko życia. Przygotuj się, wytrwaj i walcz z bezlitosnymi PMC i Scavami, zdobądź przewagę taktyczną i chroń łup — tylko ekstrakcja zdecyduje, czy przeżyjesz, czy stracisz wszystko. – czytamy w opisie Escape from Tarkov na Steamie.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Escape from Tarkov ukaże się w pełnej wersji już jutro – 15 listopada 2025 roku. Jak informowaliśmy jakiś czas temu, na tytuł czeka cała masa użytkowników Steama. Pod koniec września twórcy zapewniali również, że Escape from Tarkov po premierze wersji 1.0 będzie otrzymywać wsparcie przez kolejne pięć lat. Gracze mogą spodziewać się płatnych rozszerzeń, nowych map i nie tylko.

Źródło:https://insider-gaming.com/escape-from-tarkov-offline-24-hours/

Tagi:

News
premiera
Escape from Tarkov
Battlestate Games
offline
przerwa techniczna
przerwa
wersja 1.0
extraction shooter
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

