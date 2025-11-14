Escape from Tarkov wyłączone na 24 godziny. To ostatni krok przed 1.0

Fani Escape from Tarkov muszą uzbroić się w cierpliwość przed premierą wersji 1.0. Studio Battlestate podjęło bowiem decyzję o wyłączeniu tytułu z sieci na całą dobę. Ta przerwa jest niezbędna, aby zespół deweloperów mógł wdrożyć kompleksową przebudowę gry, będącą ukoronowaniem ponad dziesięciu lat prac rozwojowych.

Serwery Escape from Tarkov offline przez 24 godziny. Twórcy szykują wersję 1.0

Działania rozpoczęły się o godzinie 12:00 czasu polskiego. Twórcy podkreślają, że serwery powinny być gotowe do ponownego uruchomienia dokładnie po 24 godzinach, co oznacza, że gracze będą mogli zalogować się do nowej wersji gry jutro o 12:00.