Twórca wielkego hitu Steama wraca z nową grą. Dziś debiutuje Prologue: Go Wayback!

Za kilka godzin na PC zadebiutuje Prologue: Go Wayback!, czyli realistyczna gra survivalowa FPP budowana z myślą o samotnej rozgrywce. Gracze spróbują dotrzeć do odległej stacji meteorologicznej, przedzierając się przez proceduralnie generowaną dzicz. Produkcja budzi spore zainteresowanie z prostego powodu — odpowiada za nią sam Brendan Greene, twórca PUBG, największego hitu w historii Steama.

Prologue: Go Wayback! — premiera, dost ępność i pierwsze szczeg ó ły

Tytuł zostanie odblokowany dziś o godzinie 15:00 czasu polskiego wyłącznie na PC. Pojawi się równocześnie na Steamie i w Epic Games Store, choć na starcie nie zaoferuje polskiej wersji językowej. Cena nie została jeszcze ujawniona, ale branżowe spekulacje sugerują kwotę pomiędzy 10 a 20 dolarów. Pasowałoby to do koncepcji projektu, który ma być kolejnym krokiem na drodze do realizacji większej wizji — Project Artemis, ambitnego multiplayerowego sandboksa.