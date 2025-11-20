Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca wielkego hitu Steama wraca z nową grą. Dziś debiutuje Prologue: Go Wayback!

Mikołaj Berlik
2025/11/20 14:20
Twórca PUBG wraca z nową grą — dziś premiera Prologue: Go Wayback! na Steamie i EGS.

Za kilka godzin na PC zadebiutuje Prologue: Go Wayback!, czyli realistyczna gra survivalowa FPP budowana z myślą o samotnej rozgrywce. Gracze spróbują dotrzeć do odległej stacji meteorologicznej, przedzierając się przez proceduralnie generowaną dzicz. Produkcja budzi spore zainteresowanie z prostego powodu — odpowiada za nią sam Brendan Greene, twórca PUBG, największego hitu w historii Steama.

Prologue: Go Wayback!

Prologue: Go Wayback! — premiera, dostępność i pierwsze szczegóły

Tytuł zostanie odblokowany dziś o godzinie 15:00 czasu polskiego wyłącznie na PC. Pojawi się równocześnie na Steamie i w Epic Games Store, choć na starcie nie zaoferuje polskiej wersji językowej. Cena nie została jeszcze ujawniona, ale branżowe spekulacje sugerują kwotę pomiędzy 10 a 20 dolarów. Pasowałoby to do koncepcji projektu, który ma być kolejnym krokiem na drodze do realizacji większej wizji — Project Artemis, ambitnego multiplayerowego sandboksa.

W grze Prologue: Go Wayback! żadna podróż nie jest taka sama.

Za każdym razem, gdy uruchamiasz grę, na Twoim komputerze generowany jest zupełnie nowy świat o powierzchni 64 km2. Nasza autorska technologia uczenia maszynowego umożliwia naszym artystom i projektantom tworzenie systemu, który pozwala generować miliardy pięknych, naturalnych światów, które tylko czekają na odkrycie.

Wyznacz własną trasę przez trudny teren w kierunku odległej wieży pogodowej. To, jak się tam dostaniesz i czy przeżyjesz, zależy wyłącznie od Ciebie.

GramTV przedstawia:

W Prologue: Go Wayback! nacisk położono na przetrwanie w wymagających warunkach. Proceduralnie generowany świat, samotna eksploracja, surowy klimat i ograniczone zasoby mają tworzyć doświadczenie bliższe rzeczywistości niż klasyczne survivale oparte na craftingu.

Twórcy planują utrzymywać grę we wczesnym dostępie przez około rok, zapowiadając aktywny rozwój i kolejne funkcje. Brendan Greene wciąż cieszy się renomą po rekordowym sukcesie PUBG, dlatego debiut jego nowego projektu może okazać się jednym z ciekawszych wydarzeń końcówki 2025 roku.

Tagi:

News
eksploracja
PvE
premiera
survival
Steam
PC
