Nowe RPG jak Gothic? Of Ash and Steel zdobywa graczy od premiery

Twórcy Fire & Frost wypuścili na rynek Of Ash and Steel – kolejną produkcję czerpiącą inspiracje z kultowych RPG, która już pierwszego dnia przyciągnęła uwagę fanów gatunku. Gra debiutowała wieczorem wyłącznie na PC i szybko zaczęła zbierać pozytywne opinie.

Of Ash and Steel – premiera i pierwsze reakcje graczy

Of Ash and Steel to trzecioosobowe RPG wycenione na 79,20 zł w premierowej promocji obowiązującej do 8 grudnia. Produkcja oferuje lokalizację kinową i garść rozwiązań znanych z klasycznych tytułów – od wymagającej eksploracji po brak nachalnego prowadzenia gracza za rękę. Twórcy wyraźnie inspirowali się klimatem kultowych gier studia Piranha Bytes oraz podejściem do świata znanym z Wiedźmin 3.