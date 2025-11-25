Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe RPG jak Gothic? Of Ash and Steel zdobywa graczy od premiery

Mikołaj Berlik
2025/11/25 11:20
Gra czerpiąca inspiracje z Gothica notuje udaną premierę i szybko zdobywa pozytywne opinie.

Twórcy Fire & Frost wypuścili na rynek Of Ash and Steel – kolejną produkcję czerpiącą inspiracje z kultowych RPG, która już pierwszego dnia przyciągnęła uwagę fanów gatunku. Gra debiutowała wieczorem wyłącznie na PC i szybko zaczęła zbierać pozytywne opinie.

Of Ash and Steel – premiera i pierwsze reakcje graczy

Of Ash and Steel to trzecioosobowe RPG wycenione na 79,20 zł w premierowej promocji obowiązującej do 8 grudnia. Produkcja oferuje lokalizację kinową i garść rozwiązań znanych z klasycznych tytułów – od wymagającej eksploracji po brak nachalnego prowadzenia gracza za rękę. Twórcy wyraźnie inspirowali się klimatem kultowych gier studia Piranha Bytes oraz podejściem do świata znanym z Wiedźmin 3.

Gra zaliczyła udane otwarcie w dniu premiery jednocześnie bawiło się w nią 2075 osób, co jest solidnym wynikiem jak na niszowy projekt. Na Steam 80% recenzji jest pozytywnych, co serwis określa jako „bardzo pozytywne” przyjęcie. Użytkownicy chwalą surowy klimat, powolne tempo progresji, eksplorację bez znaczników oraz system walki. Krytyka dotyczy głównie technicznych niedoskonałości, które – według graczy – nie odbierają przyjemności fanom oldskulowych RPG.

W recenzjach podkreślane są elementy charakterystyczne dla gier w stylu „od zera do bohatera”. Gracze zwracają uwagę, że Of Ash and Steel przypomina produkcje z początku lat 2000 – czasem frustrujące, ale wyjątkowo satysfakcjonujące. Według części opinii to „surowy klejnot”, który mimo budżetowych ograniczeń potrafi uchwycić atmosferę klasyki.

Mikołaj Berlik
Komentarze
ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 13:07
JakiśNick napisał:

Gra która wyszła cichaczem bez early accessu, beta testów zrobiona przez firmę krzak jest mniej zabugowana i krytykowana niż topowe gry AAA (veilguard) ? Jestem w szoku.

Veilguard przecież nie miał praktycznie żadnych problemów technicznych ani większych bugów. 

JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 12:35

Gra która wyszła cichaczem bez early accessu, beta testów zrobiona przez firmę krzak jest mniej zabugowana i krytykowana niż topowe gry AAA (veilguard) ? Jestem w szoku.




