Epic Games Store rozdaje aż 4 darmowe gry. Sklep spełnia obietnicę

W Epic Games Store rozpoczęła się Wiosenna Wyprzedaż, a wraz z nią sklep udostępnił dwie darmowe niespodzianki na komputery osobiste. Ale to nie koniec oferty i zgodnie z obietnicą z ubiegłego tygodnia, Epic Games od teraz będzie rozdawać co tydzień również gry mobiln w ramach prezentu. Kolejne dwie właśnie dostępne są do odebrania.

Epic Games Store – kolejne dwie darmowe gry na urządzenia mobilne

Przez najbliższy tydzień użytkownicy Epic Gams Store mogą odebrać za darmo Evoland 2 oraz Out There. Obie gry przypiszecie do swojego konta bezpośrednio z aplikacji sklepu na swoich urządzeniach mobilnych. Oferta kończy się w przyszły czwartek o godzinie 17:00 czasu polskiego.