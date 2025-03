Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Kolejne prezenty dla pecetowych graczy

Nadszedł czwartek, więc oczy użytkowników komputerów osobistych mogą zwrócić się ku ofercie Epic Games Store. Tym razem firma przygotowała dwa tajemnicze prezenty. Nieujawnione jeszcze gry odbierzemy już o godzinie 16:00.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store



Przypomnijmy, że do godziny 16:00 możemy jeszcze odebrać Jurassic World Evolution 2, czyli prezent z ubiegłego tygodnia. Warto również dodać, że wciąż dostępne są Super Meat Boy Forever i Eastern Exorcist – gry do odbioru za pośrednictwem sklepu Epic Games na urządzeniach mobilnych. Sklep rozszerzył bowiem ofertę i gracze mogą spodziewać się takich prezentów co tydzień.