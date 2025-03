Jeszcze więcej darmowych gier od Epic Games Store. Od teraz co tydzień

Wczoraj w Epic Games Store ruszyła kolejna oferta na darmową grę, którą tym jest duży hit na znanej licencji. Ale użytkownicy platformy mogli liczyć również na dodatkowe niespodzianki i sklep zaoferował aż dwie gry mobilne za darmo. Od początku roku Epic Games rozdawał nowe produkcje na urządzenia mobilne co miesiąc, ale teraz firma potwierdziła, że kolejne tytuły będą pojawiać się do odebrania co tydzień. Tym samym w Epic Games Store odbierzemy nie jedną, ale co najmniej dwie gry za darmo każdego tygodnia – minimum jedną na komputery osobiste oraz jedną na urządzenia mobilne.

Dwie darmowe gry mobilne za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu gracze mogą w ramach prezentu odebrać Super Meat Boy Forever, a także Eastern Exorcist, które ekskluzywnie dostępne jest wyłącznie w sklepie Epic Games na urządzeniach mobilnych. Obie gry odbierzecie bezpośrednio z aplikacji na swoich telefonach, czy tabletach. Promocja kończy się w przyszły czwartek o godzinie 16:00 czasu polskiego.