Zwyczajna pomyłka Epic Games? Gracze nie są zadowoleni ze zmiany darmówki na PC

W chwili rozpoczęcia promocji w sklepie można było – przez chwilę, gdyż krótko po tym strona zaczęła wariować z powodu ogromnego zainteresowania – zgarnąć wspomnianą produkcję w wersji Director’s Cut . Później jednak oferta przestała działać, aby ostatecznie w sklepie udostępniono za darmo wersję podstawową . Co więcej, na forum Reddit możemy znaleźć post ze zrzutem ekranu pokazującym rozmowę jednego z użytkowników z osobą z supportu w Epic Games, która potwierdziła, że darmową grą będzie (a przynajmniej miało być) Death Stranding w wersji Director’s Cut . To jednak nie koniec.

Dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego w internetowym sklepie Epic Games Store udostępniono jedenastą darmową grę w ramach świątecznego rozdawnictwa . Tym razem mamy do czynienia z niemałym prezentem, ponieważ udostępnioną grą okazało się Death Stranding od studia Kojima Productions . Rozdawnictwo nie obyło się jednak bez problemów. O co dokładnie się rozchodzi?

Jak widzicie wyżej, drugi post z forum Reddit pokazuje, że inna osoba z supportu przyznała, iż po sprawdzeniu sklepu widzi, że gra, która będzie dostępna za darmo to jednak wersja podstawowa Death Stranding. Przyznała również, że nie może w żaden sposób pomóc – oferty nie da się zmodyfikować. I choć wszystko wskazuje na to, że ostatecznie była to zwyczajna pomyłka (ktoś się po prostu w Epic Games nie dogadał?), tak sytuacja nie jest zbyt miła, zwłaszcza, że niektórzy rzeczywiście posiadają edycję Director’s Cut w swojej bibliotece, a inni zwyczajnie nie zdążyli jej zgarnąć.