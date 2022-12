11 z 15 gier dziś za darmo w sklepie Epic Games Store. Świąteczny prezent na PC

Dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego w internetowym sklepie Epic Games Store odbierzemy jedenasty (z piętnastu) świątecznych prezentów w postaci darmowej gry. Do tego czasu możecie jeszcze przypisywać do swojego konta bez żadnych dodatkowych kosztów Metro Last Light Redux.

Kolejny świąteczny prezent od Epic Games Store

Przypomnijmy, że dzisiejsza oferta będzie dostępna tylko przez następną dobę i już jutro – również o godzinie 17:00 – w sklepie pojawi się kolejna gra do odebrania.