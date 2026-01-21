Enshrouded opuszcza wczesny dostęp i zmierza na konsole. Wiemy, kiedy premiera pełnej wersji

W tym tygodniu miną dokładnie dwa lata od premiery Enshrouded we wczesnym dostępie. Nie uszło to oczywiście uwadze twórcom wspomnianej, którzy podzielili się niezwykle ważną wiadomością. Deweloperzy ze studia Keen Games ujawnili bowiem, kiedy ich gra opuści Early Access i zadebiutuje na rynku w pełnej wersji.

Pełna wersja Enshrouded zadebiutuje jesienią 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami Enshrouded opuści wczesny dostęp jesienią 2026 roku. Pełna wersja produkcji studia Keen Games dostępna będzie zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Niestety na konkretną datę premiery będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ponieważ deweloperzy nie chcą rozczarować fanów.