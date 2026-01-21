Enshrouded opuszcza wczesny dostęp i zmierza na konsole. Wiemy, kiedy premiera pełnej wersji

Deweloperzy ze studia Keen Games zapowiedzieli też wiosenną aktualizację.
W tym tygodniu miną dokładnie dwa lata od premiery Enshrouded we wczesnym dostępie. Nie uszło to oczywiście uwadze twórcom wspomnianej, którzy podzielili się niezwykle ważną wiadomością. Deweloperzy ze studia Keen Games ujawnili bowiem, kiedy ich gra opuści Early Access i zadebiutuje na rynku w pełnej wersji.
Pełna wersja Enshrouded zadebiutuje jesienią 2026 roku
Zgodnie z przekazanymi informacjami Enshrouded opuści wczesny dostęp jesienią 2026 roku. Pełna wersja produkcji studia Keen Games dostępna będzie zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Niestety na konkretną datę premiery będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ponieważ deweloperzy nie chcą rozczarować fanów.
Chcielibyśmy podać dokładną datę premiery, ale biorąc pod uwagę, że ostatnim razem musieliśmy ją przesunąć, nie chcemy prosić Was o zaznaczenie konkretnej daty w kalendarzu, by potem za kilka miesięcy powiedzieć: „Właściwie to…”. Do tego czasu mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia – czytamy w komunikacie opublikowanym przez twórców.
Deweloperzy ze studia Keen Games opublikowali również infografikę prezentujące plany na najbliższe miesiące. Wiosną Enshrouded otrzyma aktualizację, która wprowadzi ogólne usprawnienia i wyeliminuje kolejny błędy, a także umożliwi graczom dzielenie się swoim światem z resztą społeczności. Wraz z premierą pełnej wersji wspomniana produkcja doczeka się natomiast kolejnych zmian, poprawek i usprawnień, a także zupełnie nowej zawartości w postaci lokacji, przeciwników czy wyzwań.
Na koniec warto dodać, że Enshrouded może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam. Deweloperzy ze studia Keen Games ujawnili również, że od momentu premiery we wczesnym dostępie w ich produkcję zagrało już ponad 5 milionów graczy.
