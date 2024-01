Enshrouded już dostępne! Gra cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Enshrouded to propozycja od studia Keen Games, które możecie kojarzyć za sprawą hitowego Portal Knights. I choć zdawać by się mogło, że wszyscy fani gier survivalowych obecnie zagrywają się w Palworld, to twórcy Enshrouded mogą mieć powody do radości. Ich tytuł spotkał się bowiem ze sporym zainteresowaniem. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym, który znajdziecie poniżej.

Czy warto zagrać w Enshrouded?

Fabuła Enshrouded przenosi nas do fantastycznego świata Embervale, który został niemalże stracony poprzez ludzką chciwość. W trakcie naszej przygody poznamy tajemniczą przeszłość krainy oraz spróbujemy przywrócić jej chociaż odrobinę dawnej świetności. Na naszej drodze staną jednak wszelakiej maści potwory, w tym wymagający bossowie. Oczywiście, w trakcie zabawy nie zabraknie mechanik typowych dla gier survivalowych, dlatego szykujcie się na eksploracje, pozyskiwanie surowców, crafting i budowę bazy.



Już po kilku godzinach od premiery Enshrouded doczekało się na Steam ponad 600 recenzji. Obecnie 67% z nich to pozytywne opinie. Weźmy jednak pod uwagę, że jest to dopiero początek wczesnego dostępu, więc deweloperzy mają jeszcze sporo czasu na szlifowanie swojej gry. Według wstępnych zapowiedzi tytuł powinien spędzić w Early Access około roku, jednak, jak przyznają sami twórcy, sporo będzie zależeć od feedbacku otrzymanego w tym czasie od graczy.



Warto dodać, że według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w Enshrouded zagrywało się jednocześnie prawie 60 tys. osób. Wynik ten stale rośnie, gdyż przybywa osób zainteresowanych tym średniowiecznym survivalem. Wszystkich zaintrygowanych produkcją od Keen Games zachęcamy do zapoznania się kartą produktu na Steam.