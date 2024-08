Endzone 2 od dziś we wczesnym dostępie. Jest premierowy zwiastun

Na kanale IGN mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun Endzone 2, strategicznej gry autorstwa Gentlymad Studios. Producenci poinformowali, że dostęp do wczesnej wersji gry otrzymamy dzisiaj około godziny 14:00 wyłącznie na PC.

Twórcy udzielili wywiadu na temat Endzone 2 w ramach wczesnego dostępu. Dowiedzieliśmy się, że w planach jest co najmniej najmniej dwunastomiesięczny okres prac nad grą przed zaplanowaniem oficjalnej premiery. Producent odpowiedział również na pytanie dotyczące wydania gry we wczesnym dostępie:

Wydajemy Endzone 2 w ramach wczesnego dostępu, aby upewnić się, że gra jest zgodna z oczekiwaniami i uwagami graczy. Zawsze z chęcią słuchamy nowych pomysłów i wasze opinie są dla nas naprawdę cenne – jesteśmy niezwykle oddani temu, aby uczynić Endzone 2 jak najlepszą grą. Przejrzystość i otwartość są podstawami naszego podejścia do tworzenia gier. Najlepszym miejscem, by przekonać się o naszym zaangażowaniu jest nasz serwer Discord. Dołączcie do niego i porozmawiajmy o przyszłości Endzone!

Endzone 2 – informacje o grze

Endzone 2 to druga odsłona serii gier strategicznych typu city-builder, która rozpoczęła się w 2021 roku wraz z premierą Endzone: A World Apart. Zadaniem gracza jest zbudowanie na całym świecie kolonii dla mieszkańców zmagających się ze skutkami kataklizmu. Gameplay polega na znajdowaniu miejsc zdatnych do zamieszkania oraz rozwijaniu kolonii pozyskując materiały i dbając o mieszkańców. Śmiałkowie przemierzają Badlands w poszukiwaniu nowych miejsc na kolonie oraz innych potencjalnych ocalałych.