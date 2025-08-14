Weteran soulslike’ów przeszedł Clair Obscur: Expedition 33 w bardzo nieoczywisty sposób

Lee „ymfah” Seungji, znany wśród fanów gier FromSoftware, postanowił sprawdzić, czy da się przejść Clair Obscur: Expedition 33 bez korzystania z jakichkolwiek mechanik obronnych. Wcześniej zdobył popularność, przechodząc Elden Ringa, przyjmując wszystkie ciosy wrogów bez prób ich uniknięcia. Teraz zastosował tę samą metodę w jRPG od Sandfall Interactive, tym razem na najwyższym poziomie trudności.

Clair Obscur: Expedition 33 – wyzwanie bez uniku i parowania

Choć Expedition 33 nie opiera się na nieustannym wykonywaniu przewrotów jak Dark Souls czy Elden Ring, uniki i parowanie mają ogromne znaczenie. Parowanie daje dodatkowe punkty akcji, co przekłada się na silniejsze ataki w turze gracza. Brak tych mechanik oznacza więc dłuższe starcia, większe obrażenia od przeciwników i utratę kluczowej przewagi taktycznej.