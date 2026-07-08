Znamy nominacje do Emmy 2026, telewizyjnych nagród. The Pitt i Hacks zdominowały tegoroczną stawkę

Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła nominacje do 78. edycji nagród Emmy. Największym zwycięzcą pierwszego etapu okazały się seriale The Pitt i Hacks, które zgarnęły odpowiednio 25 i 24 nominacje. Nie zabrakło także polskiego akcentu – o statuetkę powalczy Karolina Wydra. Gala odbędzie się 15 września.

The Pitt i Hacks faworytami tegorocznych nagród

Najwięcej nominacji zdobył medyczny dramat The Pitt, który otrzymał aż 25 szans na statuetkę. Tuż za nim uplasował się komediowy Hacks z 24 nominacjami. W czołówce znalazły się również Wdowia zatoka (19 nominacji), Jedyna (18) oraz Awantura (16). Najwięcej nominacji mają zatem produkcje HBO Max, następnie Apple TV, na samym końcu stawki jest Netflix.