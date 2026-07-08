Znamy nominacje do Emmy 2026, telewizyjnych nagród. The Pitt i Hacks zdominowały tegoroczną stawkę

Tegoroczne rozdanie telewizyjnych Oscarów zapowiada się wyjątkowo emocjonująco.
Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła nominacje do 78. edycji nagród Emmy. Największym zwycięzcą pierwszego etapu okazały się seriale The Pitt i Hacks, które zgarnęły odpowiednio 25 i 24 nominacje. Nie zabrakło także polskiego akcentu – o statuetkę powalczy Karolina Wydra. Gala odbędzie się 15 września.
The Pitt i Hacks faworytami tegorocznych nagród
Najwięcej nominacji zdobył medyczny dramat The Pitt, który otrzymał aż 25 szans na statuetkę. Tuż za nim uplasował się komediowy Hacks z 24 nominacjami. W czołówce znalazły się również Wdowia zatoka (19 nominacji), Jedyna (18) oraz Awantura (16). Najwięcej nominacji mają zatem produkcje HBO Max, następnie Apple TV, na samym końcu stawki jest Netflix.
Dla polskich widzów szczególnie interesująca będzie nominacja Karoliny Wydry, która została wyróżniona za rolę Zosi w serialu Jedyna w kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym. Wśród nominowanych znalazł się również Rob Reiner, który pośmiertnie otrzymał nominację za gościnny występ w serialu The Bear.
Pełna lista nominowanych do Emmy 2026
Najlepszy serial dramatyczny
Dyplomatka
Pozłacany wiek
Paradise
The Pitt
Kulawe konie
Znajomi i sąsiedzi
Najlepszy serial komediowy
Misja: Podstawówka
The Bear
Margo jest spłukana
Nikt tego nie chce
Zbrodnie po sąsiedzku
Terapia bez trzymanki
Wdowia zatoka
Najlepszy serial limitowany lub antologia
To jej wina
Bestia we mnie
Awantura
Chętni na seks
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
Sterling K. Brown – Paradise
Gary Oldman – Kulawe konie
Mark Ruffalo – Grupa zadaniowa
Rufus Sewell – Dyplomatka
Noah Wyle – The Pitt
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
Carrie Coon – Pozłacany wiek
Chase Infiniti – Testamenty
Keri Russell – Dyplomatka
Rhea Seehorn – Jedyna
Zendaya – Euforia
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym
Patrick Ball – The Pitt
Shawn Hatosy – The Pitt
Gerran Howell – The Pitt
Billy Crudup – The Morning Show
Jack Lowden – Kulawe konie
Tom Pelphrey – Grupa zadaniowa
Carlos-Manuel Vesga – Jedyna
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym
Taylor Dearden – The Pitt
Fiona Dourif – The Pitt
Katherine LaNasa – The Pitt
Sepideh Moafi – The Pitt
Allison Janney – Dyplomatka
Julianne Nicholson – Paradise
Karolina Wydra – Jedyna
Najlepszy aktor w serialu komediowym
Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
Steve Carell – Rooster
Matthew Rhys – Wdowia zatoka
Jason Segel – Terapia bez trzymanki
Martin Short – Zbrodnie po sąsiedzku
Najlepsza aktorka w serialu komediowym
Quinta Brunson – Misja: Podstawówka
Ayo Edebiri – The Bear
Elle Fanning – Margo jest spłukana
Lisa Kudrow – Wielki powrót
Jean Smart – Hacks
GramTV przedstawia:
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym
Dale Dickey – Wdowia zatoka
Kate O’Flynn – Wdowia zatoka
Hannah Einbinder – Hacks
Janelle James – Misja: Podstawówka
Michelle Pfeiffer – Margo jest spłukana
Megan Stalter – Hacks
Jessica Williams – Terapia bez trzymanki
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym
Colman Domingo – Cztery pory roku
Paul W. Downs – Hacks
Harrison Ford – Terapia bez trzymanki
Michael Urie – Terapia bez trzymanki
Nick Offerman – Margo jest spłukana
Tyler James Williams – Misja: Podstawówka
Stephen Root – Wdowia zatoka
Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
Riz Ahmed – Bait
Jason Bateman – Black Rabbit
Charlie Hunnam – Potwór: Historia Eda Geina
Oscar Isaac – Awantura
Matthew Rhys – Bestia we mnie
Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
Claire Danes – Bestia we mnie
Sally Field – Niezwykle szlachetne stworzenia
Carey Mulligan – Awantura
Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Sarah Snook – To jej wina
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
Jason Bateman – Chętni na seks
David Harbour – Chętni na seks
Richard Jenkins – Chętni na seks
Richard Gadd – Półbrat
Charles Melton – Awantura
Nick Offerman – Śmierć od pioruna
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
Linda Cardellini – Chętni na seks
Joy Sunday – Chętni na seks
Dakota Fanning – To jej wina
Laurie Metcalf – Potwór: Historia Eda Geina
Youn Yuh-jung – Awantura
Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor
Colman Domingo – Euforia
Ernest Harden Jr. – The Pitt
Jeff Kober – The Pitt
Jeff Hiller – Jedyna
Jonathan Pryce – Kulawe konie
Bradley Whitford – Dyplomatka
Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktorka
Brittany Allen – The Pitt
Tal Anderson – The Pitt
Tina Ivlev – The Pitt
Miriam Shor – Jedyna
Merritt Wever – Pozłacany wiek
Shailene Woodley – Paradise
Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktor
Michael J. Fox – Terapia bez trzymanki
Brett Goldstein – Terapia bez trzymanki
Hamish Linklater – Wdowia zatoka
Christopher McDonald – Hacks
Rob Reiner – The Bear
Connor Storrie – Saturday Night Live
Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktorka
Leslie Bibb – Hacks
Cherry Jones – Hacks
Laurie Metcalf – Hacks
Kaitlin Olson – Hacks
Lauren Weedman – Hacks
Betty Gilpin – Wdowia zatoka
Jamie Lee Curtis – The Bear
78. ceremonia rozdania nagród Emmy odbędzie się 15 września 2026 roku.
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