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Znamy nominacje do Emmy 2026, telewizyjnych nagród. The Pitt i Hacks zdominowały tegoroczną stawkę

Jakub Piwoński
2026/07/08 20:50
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Tegoroczne rozdanie telewizyjnych Oscarów zapowiada się wyjątkowo emocjonująco.

Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła nominacje do 78. edycji nagród Emmy. Największym zwycięzcą pierwszego etapu okazały się seriale The Pitt i Hacks, które zgarnęły odpowiednio 25 i 24 nominacje. Nie zabrakło także polskiego akcentu – o statuetkę powalczy Karolina Wydra. Gala odbędzie się 15 września.

The Pitt
The Pitt

The Pitt i Hacks faworytami tegorocznych nagród

Najwięcej nominacji zdobył medyczny dramat The Pitt, który otrzymał aż 25 szans na statuetkę. Tuż za nim uplasował się komediowy Hacks z 24 nominacjami. W czołówce znalazły się również Wdowia zatoka (19 nominacji), Jedyna (18) oraz Awantura (16). Najwięcej nominacji mają zatem produkcje HBO Max, następnie Apple TV, na samym końcu stawki jest Netflix.

Dla polskich widzów szczególnie interesująca będzie nominacja Karoliny Wydry, która została wyróżniona za rolę Zosi w serialu Jedyna w kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym. Wśród nominowanych znalazł się również Rob Reiner, który pośmiertnie otrzymał nominację za gościnny występ w serialu The Bear.

Pełna lista nominowanych do Emmy 2026

Najlepszy serial dramatyczny

  • Dyplomatka
  • Pozłacany wiek
  • Paradise
  • The Pitt
  • Kulawe konie
  • Znajomi i sąsiedzi

Najlepszy serial komediowy

  • Misja: Podstawówka
  • The Bear
  • Margo jest spłukana
  • Nikt tego nie chce
  • Zbrodnie po sąsiedzku
  • Terapia bez trzymanki
  • Wdowia zatoka

Najlepszy serial limitowany lub antologia

  • To jej wina
  • Bestia we mnie
  • Awantura
  • Chętni na seks
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Gary Oldman – Kulawe konie
  • Mark Ruffalo – Grupa zadaniowa
  • Rufus Sewell – Dyplomatka
  • Noah Wyle – The Pitt

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

  • Carrie Coon – Pozłacany wiek
  • Chase Infiniti – Testamenty
  • Keri Russell – Dyplomatka
  • Rhea Seehorn – Jedyna
  • Zendaya – Euforia

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

  • Patrick Ball – The Pitt
  • Shawn Hatosy – The Pitt
  • Gerran Howell – The Pitt
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Jack Lowden – Kulawe konie
  • Tom Pelphrey – Grupa zadaniowa
  • Carlos-Manuel Vesga – Jedyna

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

  • Taylor Dearden – The Pitt
  • Fiona Dourif – The Pitt
  • Katherine LaNasa – The Pitt
  • Sepideh Moafi – The Pitt
  • Allison Janney – Dyplomatka
  • Julianne Nicholson – Paradise
  • Karolina Wydra – Jedyna

Najlepszy aktor w serialu komediowym

  • Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
  • Steve Carell – Rooster
  • Matthew Rhys – Wdowia zatoka
  • Jason Segel – Terapia bez trzymanki
  • Martin Short – Zbrodnie po sąsiedzku

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

  • Quinta Brunson – Misja: Podstawówka
  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Elle Fanning – Margo jest spłukana
  • Lisa Kudrow – Wielki powrót
  • Jean Smart – Hacks

GramTV przedstawia:

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

  • Dale Dickey – Wdowia zatoka
  • Kate O’Flynn – Wdowia zatoka
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Janelle James – Misja: Podstawówka
  • Michelle Pfeiffer – Margo jest spłukana
  • Megan Stalter – Hacks
  • Jessica Williams – Terapia bez trzymanki

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

  • Colman Domingo – Cztery pory roku
  • Paul W. Downs – Hacks
  • Harrison Ford – Terapia bez trzymanki
  • Michael Urie – Terapia bez trzymanki
  • Nick Offerman – Margo jest spłukana
  • Tyler James Williams – Misja: Podstawówka
  • Stephen Root – Wdowia zatoka

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Riz Ahmed – Bait
  • Jason Bateman – Black Rabbit
  • Charlie Hunnam – Potwór: Historia Eda Geina
  • Oscar Isaac – Awantura
  • Matthew Rhys – Bestia we mnie

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Claire Danes – Bestia we mnie
  • Sally Field – Niezwykle szlachetne stworzenia
  • Carey Mulligan – Awantura
  • Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
  • Sarah Snook – To jej wina

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Jason Bateman – Chętni na seks
  • David Harbour – Chętni na seks
  • Richard Jenkins – Chętni na seks
  • Richard Gadd – Półbrat
  • Charles Melton – Awantura
  • Nick Offerman – Śmierć od pioruna

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Linda Cardellini – Chętni na seks
  • Joy Sunday – Chętni na seks
  • Dakota Fanning – To jej wina
  • Laurie Metcalf – Potwór: Historia Eda Geina
  • Youn Yuh-jung – Awantura
  • Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor

  • Colman Domingo – Euforia
  • Ernest Harden Jr. – The Pitt
  • Jeff Kober – The Pitt
  • Jeff Hiller – Jedyna
  • Jonathan Pryce – Kulawe konie
  • Bradley Whitford – Dyplomatka

Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktorka

  • Brittany Allen – The Pitt
  • Tal Anderson – The Pitt
  • Tina Ivlev – The Pitt
  • Miriam Shor – Jedyna
  • Merritt Wever – Pozłacany wiek
  • Shailene Woodley – Paradise

Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktor

  • Michael J. Fox – Terapia bez trzymanki
  • Brett Goldstein – Terapia bez trzymanki
  • Hamish Linklater – Wdowia zatoka
  • Christopher McDonald – Hacks
  • Rob Reiner – The Bear
  • Connor Storrie – Saturday Night Live

Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktorka

  • Leslie Bibb – Hacks
  • Cherry Jones – Hacks
  • Laurie Metcalf – Hacks
  • Kaitlin Olson – Hacks
  • Lauren Weedman – Hacks
  • Betty Gilpin – Wdowia zatoka
  • Jamie Lee Curtis – The Bear

78. ceremonia rozdania nagród Emmy odbędzie się 15 września 2026 roku.

Źródło:https://deadline.com/lists/emmy-nominations-full-list-nominees-scorecard/

Tagi:

Popkultura
Netflix
Apple TV
seriale
nominacje
the pitt
HBO Max
Emmy
telewizja
The Bear
Hacks
serial telewizyjny
nagrody filmowe
Jedyna
Karolina Wydra
Wdowia zatoka
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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