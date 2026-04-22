Awantura - recenzja 2. sezonu hitu Netflix. Seria niefortunnych zdarzeń

Zanim przejdę do właściwej krytyki, warto zatrzymać się na moment przy pewnym trendzie w świecie seriali, którego drugi sezon Awantury jest przejawem. Coraz trudniej bowiem powiedzieć, co właściwie kryje się pod pojęciem „serial limitowany”. Granice tej kategorii rozmyły się niemal całkowicie. W założeniu to forma zamknięta — historia opowiedziana w całości, bez kontynuacji, domknięta zarówno fabularnie, jak i emocjonalnie. Taki twór pretendował potem w tej właśnie kategorii do najwyższych laurów jako skończona całość. Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała te założenia.

Jeśli oglądalność idzie w parze z rozgłosem i przychylnym odbiorem, platformy nie mają oporów, by wrócić do twórcy z propozycją: „znajdź sposób, by jeszcze raz wejść do tego świata”. Tak było w przypadku Białego Lotosu Mike’a White’a — i dokładnie ten sam mechanizm obserwujemy dziś przy Awanturze. Znaleziono więc rozwiązanie wygodne i, co tu dużo mówić, sprytne. Historia pozostaje zamknięta — przynajmniej formalnie — ale sam koncept zostaje poddany recyklingowi. Zmieniają się bohaterowie, zmienia się kontekst, lecz rdzeń konstrukcyjny pozostaje nienaruszony.

Ci lepsi i ci gorsi

Przypomnijmy. Pierwsza Awantura, autorstwa Lee Sung Jina, opowiadała o drogowym incydencie — akcie przemocy, który stawał się zapalnikiem dla spirali eskalującego konfliktu. Z odcinka na odcinek obserwowaliśmy, jak drobne, pozornie nieistotne zdarzenie zaczyna rozrastać się do rozmiarów niemal egzystencjalnej katastrofy. Pod płaszczem czarnego humoru i sensacyjnej narracji serial przemycał przy tym zaskakująco celny komentarz na temat nierówności społecznych – podobnie zresztą jak wspominany Biały Lotos.

Drugi sezon wychodzi z podobnego punktu, choć zmienia jego konfigurację. Tym razem osią napędową fabuły jest kryzys małżeński. Bogata, uprzywilejowana para — Josh i Lindsey — funkcjonuje na pierwszy rzut oka jak idealnie naoliwiona maszyna społecznego sukcesu. On zarządza ekskluzywnym kompleksem rekreacyjnym, ona odpowiada za jego estetyczną oprawę. Oboje poruszają się w świecie ludzi tak zamożnych, że luksus przestaje być przywilejem, a staje się naturalnym środowiskiem. Pod nimi — niemal dosłownie i symbolicznie — funkcjonuje druga warstwa tej rzeczywistości: pracownicy fizyczni, których zadaniem jest podtrzymywanie tej iluzji doskonałości.

Wśród nich znajdują się Ashley i Austin. To para młodych ludzi, którzy aspirują do czegoś więcej, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że brakuje im zarówno kompetencji, jak i wewnętrznej spójności, by te aspiracje przekuć w realny awans. Może i są biedni i może dopiero marzą o wielkiej karierze, ale ale posiadają coś, co w dzisiejszym świecie bywa równie istotne — wypasione iPhone’y, z których potrafią korzystać bez najmniejszego zawahania, zamieniając je w narzędzie, które w odpowiednich okolicznościach daje im przewagę.

Wystarczy jeden impuls

Pewnej nocy, gdy Austin próbuje oddać swojemu pracodawcy zgubiony portfel, oboje przypadkowo stają się świadkami gwałtownej, emocjonalnej konfrontacji małżeńskiej. Decyzja o nagraniu tej sceny uruchamia lawinę zdarzeń, które — zgodnie z logiką serialu — bardzo szybko wymykają się spod kontroli. Szantaż staje się tylko pierwszym ogniwem łańcucha, który prowadzi coraz dalej, coraz głębiej, aż w rejony absurdu. I tu dochodzimy do sedna konstrukcji sezonu drugiego — bo jest ona niemal lustrzanym odbiciem pierwszego. Mechanizm pozostaje ten sam: niewielki impuls prowadzi do eskalacji, a eskalacja do chaosu. Zmieniają się tylko pionki na planszy. Pytanie brzmi jednak: czy powtórzenie tej struktury przynosi równie satysfakcjonujący efekt? Mam co do tego poważne wątpliwości.

Awantura pozostaje w moich oczach tworem trudnym do jednoznacznego sklasyfikowania i ocenienia — i samo w sobie nie jest to wada. Problem zaczyna się wtedy, gdy różnorodność tonów przestaje się wzajemnie uzupełniać, a zaczyna się wzajemnie zjadać. Serial próbuje jednocześnie być dramatem, satyrą, czarną komedią, thrillerem, romansem i filozoficzną refleksją nad naturą ludzkich relacji. Każdy z tych elementów pojawia się na ekranie, każdy bywa intrygujący — ale rzadko kiedy współpracują one ze sobą w sposób harmonijny. Efekt przypomina orkiestrę, w której każdy instrument gra poprawnie, a nawet momentami wybitnie — ale dyrygent zdaje się tracić kontrolę nad tempem i kierunkiem utworu.

Narracja zaczyna się zgodnie z zasadą przypisywaną Hitchcockowi — od mocnego uderzenia — po czym napięcie rzeczywiście rośnie. Problem w tym, że wraz z nim rośnie również wrażenie braku decyzyjności. Czy to ma być historia, która nas bawi, czy taka, która nas konfrontuje z niewygodnymi prawdami? Otrzymujemy jedno i drugie, ale nie w formie dialogu — raczej w formie przeciągania liny między sprzecznymi intencjami. To, co w pierwszym sezonie było napięciem twórczym, tutaj zaczyna przypominać dysonans.

Ten okropny kapitalizm

Bohaterowie — niezależnie od klasy społecznej — zostali skonstruowani jako nośniki różnego rodzaju niedoskonałości. Każda z tych figur ma nam co innego do powiedzenia. Każda niesie w sobie pęknięcie, skazę, moment moralnej chwiejności. To interesujące założenie, ale jego konsekwencją jest również trudność w zbudowaniu emocjonalnego przywiązania. Obserwujemy ich wybory z rosnącym zainteresowaniem, lecz niekoniecznie z rosnącym zaangażowaniem. Wszystko można o nich powiedzieć, ale nie to, że dają się lubić.