Apple adaptuje arcydzieło science fiction i ujawnia pierwszy teaser. Fani cyberpunku mają na co czekać

Apple TV konsekwentnie buduje swoją pozycję jako dom dla ambitnego science fiction. Po sukcesach takich seriali jak Rozdzielenie, Fundacja, Silos czy For All Mankind przyszedł czas na kolejną głośną premierę. Platforma opublikowała pierwszy teaser Neuromancera – adaptacji jednej z najważniejszych powieści w historii cyberpunku.

Teaser Neuromancera jest krótki, ale pełen znaczących szczegółów

Materiał trwa zaledwie 22 sekundy, jednak trudno uznać go za przypadkowy. Widzimy komputer przypominający sprzęt z lat 80., który uruchamia się, wyświetlając napis ASHPOOL 1. Chwilę później na ekranie pojawia się zdanie: „The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel”, czyli po polsku „Niebo nad portem miało kolor telewizora ustawionego na nieaktywny kanał”. To słynne pierwsze zdanie powieści Williama Gibsona. Całość kończy się charakterystycznym szumem starego telewizora i logo Apple TV.