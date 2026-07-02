8 lat później ten kultowy serial science fiction wciąż ma 100% w Rotten Tomatoes. Mało kto o nim pamięta

Nie jest produkcją stworzoną przez Netflixa, ale od lat pozostaje jedną z najwyżej ocenianych perełek science fiction dostępnych na platformie. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, warto to nadrobić.

Choć Netflix kojarzy się przede wszystkim z takimi hitami jak Stranger Things, Dark czy Czarne lustro, w bibliotece platformy można znaleźć również znakomite seriale, które powstały poza nią. Jednym z nich Podróżnicy, produkcja emitowana pierwotnie w kanadyjskiej stacji Showcase. Serial osiem lat po debiucie nadal może pochwalić się perfekcyjnym wynikiem 100% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Podróżnicy to jedna z najbardziej niedocenionych perełek science fiction Serial z Erikiem McCormackiem w roli głównej doczekał się trzech sezonów. Opowiada historię agentów z odległej przyszłości, którzy odkryli sposób na podróżowanie w czasie. Nie przenoszą jednak swoich ciał, lecz świadomość, przejmując życie ludzi z XXI wieku dokładnie w chwili ich śmierci. Ich zadaniem jest zmienienie biegu historii i zapobieżenie katastrofie, która doprowadziła ludzkość na skraj zagłady.

To właśnie ten pomysł sprawia, że Podróżnicy wyróżnia się na tle wielu innych produkcji science fiction. Bohaterowie nie mogą po prostu wrócić do swoich czasów ani swobodnie zmieniać przeszłości. Muszą jednocześnie wykonywać kolejne misje i prowadzić życie osób, których ciała przejęli, zmagając się z ich rodzinami, pracą i codziennymi problemami.

GramTV przedstawia:

Serial nie ogranicza się jednak wyłącznie do efektownych podróży w czasie. Dużą rolę odgrywają tutaj dylematy moralne i pytania o to, czy przyszłość ma prawo manipulować losem ludzi żyjących współcześnie. Twórcy równie dużo uwagi poświęcają relacjom między bohaterami, dzięki czemu produkcja sprawdza się nie tylko jako science fiction, ale również jako dramat obyczajowy. Nieprzypadkowo Podróżnicy od lat utrzymuje 100-procentową ocenę w Rotten Tomatoes. Recenzenci docenili przede wszystkim pomysłową koncepcję podróży w czasie, dobrze napisanych bohaterów i konsekwentnie rozwijaną historię przez wszystkie trzy sezony. Jeśli szukacie serialu w klimacie 12 małp, Quantum Leap czy Terminator: Kroniki Sary Connor, a jednocześnie macie wrażenie, że widzieliście już wszystkie największe hity science fiction na Netflixie, Travelers może okazać się jedną z najlepszych niespodzianek, jakie platforma ma do zaoferowania.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









