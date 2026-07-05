Skasowany serial science fiction z 97% na RT przeżywa teraz drugą młodość. Netflix sięgnął po kultową produkcję

Choć historia kosmity dobiegła końca po czterech sezonach, teraz serial otrzymał drugie życie. Netflix właśnie udostępnił wszystkie odcinki tej świetnie ocenianej produkcji science fiction.

Dla fanów science fiction to dobra okazja, by nadrobić jedną z najciekawszych serialowych perełek ostatnich lat. Od kilku dni biblioteka Netflixa została uzupełniona o trzeci i czwarty sezon Resident Alien, dzięki czemu widzowie mogą obejrzeć całą historię od początku do końca. Resident Alien – wszystkie cztery sezony są już na Netflixie Pierwsze dwa sezony serialu były dostępne na platformie już wcześniej, jednak dopiero 1 lipca do oferty trafiły również dwa ostatnie. Oznacza to, że subskrybenci mogą dziś obejrzeć komplet 44 odcinków, zamykających historię bohatera granego przez Alana Tudyka.

To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które wstrzymywały się z rozpoczęciem seansu do momentu udostępnienia całej serii. Tym bardziej że Resident Alien zdążył wypracować sobie status produkcji kultowej wśród miłośników telewizyjnego science fiction. Przypomnijmy, że serial opowiada o kosmicie, który po awaryjnym lądowaniu na Ziemi przybiera ludzką tożsamość i ukrywa się w niewielkim miasteczku w stanie Kolorado. Z czasem coraz mocniej angażuje się w życie lokalnej społeczności, a komediowa konwencja stopniowo ustępuje miejsca bardziej refleksyjnym i emocjonalnym wątkom.

GramTV przedstawia:

Na uwagę zasługują również znakomite oceny. Resident Alien może pochwalić się wynikiem 97% pozytywnych recenzji krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, a widzowie także bardzo wysoko ocenili serial. Chwalone są przede wszystkim scenariusz, umiejętne połączenie humoru z science fiction oraz świetna kreacja Alana Tudyka, który dla wielu stał się największym atutem całej produkcji. To kolejny kultowy serial SF w jego karierze – aktor znany jest widzom także z Firefly. Choć stacja Syfy zakończyła historię po czterech sezonach, dostępność całej serii na Netflixie sprawia, że Resident Alien ma szansę trafić do zupełnie nowej grupy odbiorców. To jedna z tych produkcji, którym zdecydowanie warto poświęcić weekendowy maraton.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









