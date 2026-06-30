The Bear - recenzja 5. sezonu. Czy to już czas, by zamknąć restaurację?

Jest taki program rozrywkowy, akurat nie na Disney+, tylko na konkurencyjnym Netflixie, pt. Czy to ciasto?. Przy dużej dawce humoru uczestnicy próbują odgadnąć, czy to, na co patrzą, jest zwykłym przedmiotem, czy też idealnie go imitującym ciastem. To teraz moje pytanie brzmi: czy The Bear to danie wykwintne, czy coś, co je tylko udaje? Miałem pięć sezonów, by się nad tym zastanowić. Chyba w końcu wiem, jaka jest odpowiedź.

Ale nim przejdę do werdyktu i opisu smaku, jaki wyzwolił się podczas oglądania tego piątego, jak zapowiadają twórcy, pożegnalnego sezonu The Bear, muszę przyznać, że nie spodziewałem się, iż ta historia zdoła przetrwać tak długo. Doskonale pamiętam moment niepewności i konsternacji, jaki pojawił się w przestrzeni medialnej tuż po premierze pierwszego sezonu na Disney+ (jako produkcji Hulu). To było oszołomienie. Krytycy z miejsca okrzyknęli serial rewelacją, a entuzjastyczne reakcje dotarły także do twórców, a później do decydentów platformy. Bo przez chwilę nie było pewne, w jaki sposób Christopher Storer podejdzie do tego sukcesu. Czy The Bear pozostanie jednostrzałowcem, czy może doczeka się kontynuacji?

Powrót do korzeni

W momencie, gdy prawa rynku okazały się nieubłagane, a decyzja o kręceniu sequela stała się oficjalna, nie byłem pewny, czy stało się dobrze. Już wtedy obawiałem się, że to, co wyglądało jak idealnie rozplanowana, dynamiczna historia z życia kilku kucharzy, opowiadana niczym najlepszy film sensacyjny, podsycona ciężarem dramatu i doprawiona – dla większej pikanterii – błyskotliwymi dialogami, nie zdoła zadziałać drugi raz tak samo jak za pierwszym. Potem nie tylko doszło do kolejnego rozdania, ale i do trzeciego oraz czwartego. A ja coraz bardziej traciłem uwagę i zaangażowanie, nie czując już tej samej energii i zapachu, które przywiodły mnie do tego osobliwego dania.

I tu pojawia się sezon piąty. Postawię śmiałą tezę. To najlepszy sezon od czasu niemal perfekcyjnej odsłony otwierającej. Powiem nawet więcej. W trakcie oglądania najnowszej serii miałem nieodparte wrażenie, że to, co stanowi idealne pożegnanie, równie dobrze mogłoby pełnić rolę nowego otwarcia. Storer, chcąc zamknąć tę historię najlepiej, jak potrafi, wrócił do pierwocin. Narracja, choć równie sprawna i konsekwentna, prowadzona jest jednocześnie w sposób nieubłagany. Nie ma bowiem wątpliwości, że oglądamy już ostatni taniec tych kucharzy. A jednak, gdyby piąty sezon był alternatywną wersją pierwszego, pewnie znów zastanawialibyśmy się, czy szykuje się sequel. Twórca najwyraźniej nie lubi pożegnań, dlatego podjął najlepszą możliwą decyzję – wrzucił swoje postacie ponownie w wir pracy.

Jeden dzień, wiele emocji

The Bear nie rozlewa w końcu wody. W końcu dostajemy jako widzowie same konkrety. Jakby zastąpiono kranówkę w szklance drogim winem. Akcja finałowego sezonu dzieje się w ciągu jednego dnia. Rozpoczyna się od mocnego uderzenia, bo nad miasto nadciąga burza. Hitchcock się kłania, a bohaterowie muszą zebrać szyki i nie oglądać się na to, że za oknem dzieje się apokalipsa. Najgorzej, gdy ta przedziera się do lokalu. Rury pękają, restauracja tonie, a Ritchie – jako jeden z nowych właścicieli, partner Syd w nowym układzie – postanawia nie oglądać się za siebie i przeć do przodu, jak na niepoprawnego optymistę przystało. Chaos zza okna przedziera się do środka, przedziera się też do głów kucharzy. Pojawiają się konflikty i tarcia, ale długa lista rezerwacji zmusza ekipę do ponownego skupienia się na zadaniu.

Sęk w tym, że nawet jeśli po burzy przychodzi spokój, to kolejny dzień zapowiada się równie intensywnie. Bohaterowie muszą więc być pewni, że to, co robią, ma sens. Inaczej nie byliby w stanie wytrzymać w tej kuchni ani minuty dłużej. Odpada jednak Carmy, dotychczasowy główny bohater tej historii, ponieważ zauważył, że jego obecność i sposób komunikacji źle wpływały na otoczenie. Nie zdołał uczynić ze swoich wybitnych umiejętności filaru. W jego oczach Syd to potrafi, dlatego właśnie woli usunąć się w cień. Zanim jednak to zrobi, trzeba przetrwać tę jedną, fatalną noc.

Kamera wie, gdzie patrzeć

Odcinki ponownie prowadzone są z niezwykłym skupieniem kamery. Operator niejednokrotnie zatrzymuje się na detalach, do czego seria zdążyła nas już przyzwyczaić. Muzyka z kolei tym razem nie skacze po bogatym soundtracku, lecz oferuje jeden motyw, jakby wyjęty z syntezatora, który pojawia się dokładnie wtedy, gdy ma wzmagać napięcie. To zabieg najlepiej oddający charakter tego sezonu – skupionego na jednej linii narracyjnej, prowadzącej bohaterów do osiągnięcia konkretnego, czytelnego dla widzów celu.