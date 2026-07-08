Ważny moment dla nagród Emmy. Po 15 latach galę ponownie poprowadzi kobieta

Tegoroczna gala rozdania nagród Emmy przejdzie do historii jeszcze przed wręczeniem pierwszej statuetki. Organizatorzy ogłosili, że gospodarzem ceremonii zostanie Mariska Hargitay. Oznacza to, że po raz pierwszy od 15 lat galę poprowadzi kobieta.

Gwiazda Prawa i porządku zapisze się w historii Emmy

Mariska Hargitay, od blisko trzech dekad wcielająca się w kapitan Olivię Benson w serialu Prawo i porządek: Sekcja specjalna, poprowadzi 78. ceremonię rozdania nagród Emmy, która odbędzie się 14 września w Peacock Theater w Los Angeles. Hargitay będzie pierwszą kobietą od 15 lat, która stanie na czele gali. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2011 roku, gdy prowadzącą była Jane Lynch. Co więcej, w całym XXI wieku zaszczyt ten przypadł zaledwie czterem kobietom – Ellen DeGeneres, Heidi Klum (w gronie współprowadzących), Jane Lynch i właśnie Marisce Hargitay.