Ważny moment dla nagród Emmy. Po 15 latach galę ponownie poprowadzi kobieta

Mariska Hargitay zapisze się w historii telewizji podczas 78. ceremonii rozdania nagród Emmy. Nominowanych poznamy już dziś.
Tegoroczna gala rozdania nagród Emmy przejdzie do historii jeszcze przed wręczeniem pierwszej statuetki. Organizatorzy ogłosili, że gospodarzem ceremonii zostanie Mariska Hargitay. Oznacza to, że po raz pierwszy od 15 lat galę poprowadzi kobieta.
Gwiazda Prawa i porządku zapisze się w historii Emmy
Mariska Hargitay, od blisko trzech dekad wcielająca się w kapitan Olivię Benson w serialu Prawo i porządek: Sekcja specjalna, poprowadzi 78. ceremonię rozdania nagród Emmy, która odbędzie się 14 września w Peacock Theater w Los Angeles. Hargitay będzie pierwszą kobietą od 15 lat, która stanie na czele gali. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2011 roku, gdy prowadzącą była Jane Lynch. Co więcej, w całym XXI wieku zaszczyt ten przypadł zaledwie czterem kobietom – Ellen DeGeneres, Heidi Klum (w gronie współprowadzących), Jane Lynch i właśnie Marisce Hargitay.
Sama aktorka nie ukrywa wzruszenia.
Opowiadanie ważnych historii było sercem całej mojej kariery. To dla mnie ogromny zaszczyt poprowadzić 78. galę Emmy w roku, w którym NBC obchodzi swoje setne urodziny, i wspólnie świętować niezwykłą społeczność twórców telewizji.
GramTV przedstawia:
Wybór Hargitay jest również symboliczny z innego powodu. Aktorka od 1999 roku nieprzerwanie występuje w Prawie i porządku: Sekcji specjalnej, które pozostaje najdłużej emitowanym aktorskim serialem dramatycznym w historii amerykańskiej telewizji. Za tę rolę zdobyła nagrodę Emmy w 2006 roku, a łącznie była do niej nominowana ośmiokrotnie.
W ostatnich latach organizatorzy najczęściej powierzali prowadzenie gali komikom lub gospodarzom programów rozrywkowych. Wybór Hargitay wyraźnie odchodzi od tej tradycji i jednocześnie wpisuje się w obchody 100-lecia stacji NBC, z którą aktorka związana jest praktycznie przez całą swoją karierę. Nominacje do 78. nagród Emmy zostaną ogłoszone już dziś, 8 lipca, natomiast ceremonia odbędzie się 14 września.
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