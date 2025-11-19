Oryginalny odtwórca Harry’ego Pottera wspiera swojego następcę w serialowej wersji. Daniel Radcliffe wysłał do młodego aktora uroczy list

Aktor sam najlepiej wie, jak to jest dorastać grając taką rolę.

Prace na planie nowego serialu opartego na książkach J.K. Rowling wciąż trwają. W roli Harry’ego zobaczymy Dominica McLaughlina, a towarzyszyć mu będą Alastair Stout jako Ron Weasley i Arabella Stanton jako Hermiona Granger. Daniel Radcliffe, który przez lata wcielał się w najsłynniejszego ucznia Hogwartu, postanowił osobiście skontaktować się z młodym aktorem. Harry Potter – Daniel Radcliffe wysłał list do nowego odtwórcy roli słynnego czarodzieja w serialowej adaptacji Podczas rozmowy w programie Good Morning America brytyjski gwiazdor zdradził, że wysłał McLaughlinowi prywatny list, pełen ciepłych słów i wsparcia. Przekazał mu, że trzyma za niego kciuki i doskonale wie, jak wielka przygoda właśnie przed nim stoi.

Mam nadzieję, że będziesz miał najlepszy czas w swoim życiu. Życzę ci, żebyś bawił się jeszcze lepiej niż ja. Miałem fantastyczne doświadczenia i wierzę, że twoje będą jeszcze piękniejsze. Jak dodał, nowy Harry Potter odpowiedział na tę wiadomość w wyjątkowo miły sposób, choć Radcliffe nie zdradził szczegółów odpowiedzi. Przede wszystkim zauważył jednak, jak młodzi wydają mu się ich następcy, gdy patrzy na pierwsze oficjalne zdjęcia z planu. Patrzę na nich i mam ochotę ich przytulić. Są tacy młodzi. To szalone, że sam byłem w ich wieku, gdy to wszystko się zaczynało. Aktor przyznał również, że nie oczekuje od nikogo, kto wciela się w Harry’ego w przyszłości, aby odczuwał obowiązek kontaktu z nim. Czuł jednak potrzebę, aby dać McLaughlinowi od siebie trochę wsparcia na start tak ogromnego przedsięwzięcia. Napisałem do Dominica, ponieważ znam kilka osób pracujących przy tej produkcji. Chciałem mu tylko powiedzieć, że trzymam kciuki i mam nadzieję, że czeka go wspaniała przygoda. Widząc ich zdjęcia, myślę tylko, jakie to słodkie i jak bardzo chciałbym, aby przeżywali ten czas jak najlepiej.

Chociaż najnowsza wersja przygód Harry’ego Pottera już powstaje, to Warner Bros. nie zapomina o oryginalnych filmach z Danielem Radcliffem. Niedawno ujawniono, że wkrótce zadebiutuje nowa wersja Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego z okazji 25-lecia premiery. Za serial odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge. W produkcji wystąpią także: Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dur:sley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander. Serial Harry Potter ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max.

