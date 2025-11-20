Kultowa kreskówka od Cartoon Network powróci w nowym sezonie. Premiera już w przyszłym roku

To będzie wielkie wydarzenie dla fanów tego serialu.

Cartoon Network ogłosiło kontynuację jednej z najbardziej szalonych animacji ostatnich lat. Widzowie znów zajrzą do Elmore już w przyszłym roku, kiedy to zadebiutują nowe odcinki serialu Cudownie dziwny świat Gumballa. Premiery doczekamy się już w lutym 2026 roku, jednocześnie na HBO Max, jak i stacji Cartoon Network. Cudownie dziwny świat Gumballa – nowe odcinki zadebiutują w przyszłym roku W przyszłym roku widzowie otrzymają aż 20 świeżych epizodów drugiego sezonu pełnych rodzinnych kłopotów i szkolnych zawirowań. Na Gumballa czeka wyzwanie rodem z największych filmów sportowych, gdyż będzie musiał zmierzyć się z wyjątkowo trudną przejażdżką na rowerze. Darwin odkryje w sobie drzemiący potencjał adepta magii, a Anais spróbuje uratować dzieciństwo przed skutkami rodzinnej presji. Nicole i Yuki wybiorą się razem na Dzień Kariery, natomiast Richard postawi wszystko na znalezienie upragnionego chłodu w trakcie męczących upałów.

Twórcy obiecują również niecodzienne wydarzenia w murach szkoły. Lekcje zmienią się w wielkie starcie z nadgorliwym pedagogiem, a wspólna podróż z Carrie zabierze bohaterów do świata duchów. Odbiorcy mogą spodziewać się zabawnych nawiązań do kinowych hitów, żartów z popkultury oraz odcinków stylizowanych na serię skeczy. Elmore ponownie pokaże swoje ukryte oblicze pełne nieprzewidywalnych postaci i zwariowanych pomysłów.

Fenomen produkcji rośnie nieprzerwanie na całym świecie. Animacja regularnie znajduje się na szczycie rankingów oglądalności kanału Cartoon Network i zajmuje czołowe lokaty na platformach streamingowych. W ciągu ostatniego roku dotarła do milionów widzów i rozbudziła ogromne zaangażowanie w mediach społecznościowych. Wiele wskazuje na to, że nadchodzące odcinki jedynie umocnią pozycję marki jako jednej z najważniejszych współczesnych kreskówek dla dzieci i rodzin. Za kolejną odsłoną serii stoi ponownie europejski oddział legendarnego studia Hanna Barbera, który czuwa nad jakością humoru oraz charakterystycznej oprawy wizualnej. Ekipa odpowiedzialna za reżyserię i muzykę zachowa sprawdzony kierunek artystyczny, dbając o to, aby Elmore pozostało miejscem pełnym emocji i absurdu. W polskiej wersji widzowie usłyszą dobrze znanych aktorów dubbingowych, dzięki czemu powrót do animowanego świata będzie jeszcze bardziej swojski. Poprzednia seria, czyli Niesamowity świat Gumballa zadebiutowała na Cartoon Network w 2011 roku. Serial doczekał się aż sześciu sezonów, które były emitowane do 2019 roku. Cały pierwszy sezon serialu Cudownie dziwny świat Gumballa jest już dostępny do obejrzenia na HBO Max.

