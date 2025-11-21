Trzy nowe hity HBO Max powrócą. Seriale przedłużone na kolejne sezony

Świetna wiadomość dla subskrybentów tej platformy streamingowej.

HBO oficjalnie ogłosiło zamówienie nowych sezonów aż trzech swoich tegorocznych premier. Kryminalna produkcja Grupa zadaniowa z Markiem Ruffalo w roli głównej doczeka się drugiej odsłony. Kontynuacje otrzymają również komediowe tytuły Krzesła oraz Kocham LA, które mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami oglądalności. HBO przedłużyło trzy swoje oryginalne seriale na kolejne sezony, w tym Grupę zadaniową Twórca Grupy zadaniowej Brad Ingelsby podkreślił, że współpraca ze stacją od samego początku miała ogromny wpływ na sukces serialu:

Mieliśmy ogromne szczęście, że HBO od samego początku, od pierwszych wersji scenariusza, przez całą produkcję, aż po niezwykłą premierę pierwszego sezonu, nieustannie wspierało serial „Grupa zadaniowa”. To niezrównana platforma twórcza. W imieniu całego zespołu „Grupy zadaniowej”, pracującego zarówno przed kamerą, jak i za nią, czuję się zaszczycony i podekscytowany powrotem do pracy nad drugim sezonem naszego serialu. Pierwsza część historii o FBI agencie Tomie Brandisie zebrała entuzjastyczne recenzje i nadal utrzymuje wysoką ocenę krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, wynoszącą 96%. Serial opowiada o policyjnym zespole badającym serię napadów na magazyny narkotykowe kontrolowane przez gang motocyklistów. Za organizację napadów odpowiada zdesperowany mężczyzna próbujący utrzymać rodzinę. Z uznaniem o serialu wypowiedziała się także Francesca Orsi, wiceprezes HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO: Już na długo przed premierą wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z niesamowitym serialem dramatycznym. Obserwowanie entuzjazmu widzów i ich reakcji na ten serial, który z tygodnia na tydzień zyskiwał na popularności, było niezwykle satysfakcjonujące. Rzadko zdarza się, aby scenarzysta potrafił połączyć humanistyczną narrację z zawiłą, pełną zwrotów akcji fabułą, ale Brad Ingelsby jest jednym z najlepszych twórców w naszej branży i nie mamy wątpliwości, że w drugim sezonie ponownie zaskoczy nas tak samo głęboką i wciągającą historią.

Obok sukcesu Grupy zadaniowej HBO kontynuuje rozwój swojej oferty komediowej. Krzesła oraz Kocham LA od początku cieszą się dużą popularnością i świetnym przyjęciem widzów. Komedia stworzona przez Tima Robinsona i Zacha Kanina może pochwalić się najlepszym startem sitcomu HBO od pięciu lat, natomiast Kocham LA plasuje się tuż za nią, jako jedna z najwyżej oglądanych nowości w historii platformy. Radości z decyzji nie kryje Amy Gravitt, wiceprezes wykonawcza HBO Programming, szefowa seriali komediowych HBO i HBO Max: Jesteśmy podekscytowani niesamowitym odbiorem premier Krzeseł i Kocham LA. Oba seriale w swój wyjątkowy sposób kontynuują tradycję komediową HBO. Nie mogliśmy być bardziej zadowoleni z dalszej współpracy z Timem, Zachiem, Rachel i ich wyjątkowymi zespołami. Nowe sezony wszystkich trzech tytułów znajdują się już w planach produkcyjnych stacji. Daty premier zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Jeśli ich popularność utrzyma się na obecnym poziomie HBO może mieć w rękach kolejne głośne hity na wiele lat, które będą pojawiać się równolegle do seriali z Gry o Tron, które również zostały przedłużone na kolejne sezony.

