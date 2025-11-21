Świetne wieści dla fanów Harry’ego Pottera. Na drugi sezon nie będziemy musieli długo czekać

HBO potwierdziło, że na drugi sezon przygód nastoletniego czarodzieja nie trzeba będzie czekać kilku lat.

W miniony czwartek w nowojorskiej siedzibie HBO w Hudson Yards odbyła się prezentacja nadchodzących produkcji HBO i Max. Wydarzenie zbiegło się z dniem, w którym mają pojawić się oferty potencjalnych nabywców aktywów Warner Bros. Discovery. Mimo spekulacji dotyczących przyszłości firmy szef HBO i Max, Casey Bloys, podkreśla, że nie zaprząta sobie tym głowy.

Harry Potter – prace nad drugim sezonem już trwają

W rozmowie z mediami Bloys został zapytany o to, czy obawia się o swoją posadę oraz przyszłość marki HBO. Odpowiedział krótko, że nie obawia się. Chociaż prezentacja obfitowała w nowe materiały z nadchodzących serii, zabrakło ujęć z długo oczekiwanej telewizyjnej adaptacji Harry’ego Pottera. Bloys potwierdził jednak, że prace postępują zgodnie z planem. Pierwszy sezon jest obecnie kręcony w Wielkiej Brytanii, a scenarzyści równolegle piszą już drugi.