Świetne wieści dla fanów Harry’ego Pottera. Na drugi sezon nie będziemy musieli długo czekać

HBO potwierdziło, że na drugi sezon przygód nastoletniego czarodzieja nie trzeba będzie czekać kilku lat.
W miniony czwartek w nowojorskiej siedzibie HBO w Hudson Yards odbyła się prezentacja nadchodzących produkcji HBO i Max. Wydarzenie zbiegło się z dniem, w którym mają pojawić się oferty potencjalnych nabywców aktywów Warner Bros. Discovery. Mimo spekulacji dotyczących przyszłości firmy szef HBO i Max, Casey Bloys, podkreśla, że nie zaprząta sobie tym głowy.
Harry Potter – prace nad drugim sezonem już trwają
W rozmowie z mediami Bloys został zapytany o to, czy obawia się o swoją posadę oraz przyszłość marki HBO. Odpowiedział krótko, że nie obawia się. Chociaż prezentacja obfitowała w nowe materiały z nadchodzących serii, zabrakło ujęć z długo oczekiwanej telewizyjnej adaptacji Harry’ego Pottera. Bloys potwierdził jednak, że prace postępują zgodnie z planem. Pierwszy sezon jest obecnie kręcony w Wielkiej Brytanii, a scenarzyści równolegle piszą już drugi.
Wciąż trwa produkcja pierwszego sezonu. Scenarzyści pracują nad drugim. Chcemy uniknąć dużej przerwy między sezonami ze względu na młodych aktorów, ale też widzów. To ogromne przedsięwzięcie z wieloma efektami specjalnymi. Zrobimy wszystko, co się da, aby przerwy nie były zbyt długie.
Szef HBO odniósł się także do DNA oryginalnych produkcji Max, które przez długi czas uchodziły za niejasne pod względem definicji. Teraz cel jest konkretny. Max ma oferować więcej wysokiej jakości seriali o niższych kosztach produkcji, z większą liczbą odcinków i częstszymi premierami.
Do niedawna Max Originals mogły wydawać się nieco nieokreślone. Teraz mają bardzo wyraźny cel. Inwestujemy w bardziej kosztowo efektywne, ale nadal jakościowe serie, które mogą wracać co roku i zapewniać nowe premiery przez 52 tygodnie.
GramTV przedstawia:
Dla fanów Harry’ego Pottera czekających na serialową adaptację to bardzo dobra wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że drugi sezon zadebiutuje na HBO Max już rok po premierze pierwszego, a więc prawdopodobnie w 2028 roku. Niedawno plan pierwszego sezonu serialu odwiedziła J.K. Rowling, która jest jedną z producentek wykonawczych projektu.