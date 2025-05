Embracer przeprowadza restrukturyzację. Nowa nazwa dla grupy Władcy Pierścieni, a Coffee Stain staje się niezależne

Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się zbudować w ramach Embracera i wdzięczni za lata zaufania. Teraz, jako niezależna firma giełdowa, mamy ekscytującą, choć nieco onieśmielającą szansę, by samodzielnie rozwijać się dalej. Świat gier jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek, ale oferuje też ogromne możliwości dla tych, którzy robią rzeczy właściwie. Teraz możemy jeszcze bardziej skupić się na tym, co robimy najlepiej – wspieraniu deweloperów, bliskim kontakcie ze społecznością i budowaniu świetlanej przyszłości dla Coffee Stain.