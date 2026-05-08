Nowy Tomb Raider jednak bez opóźnienia? Studio daje fanom nadzieję

Maciej Petryszyn
2026/05/08 21:00
W ostatnich tygodniach pojawiały się plotki o możliwym opóźnieniu najnowszej produkcji o Larze Croft. Gdzie leży prawda?

Niewykluczone, że do żadnego przełożenia premiery jednak nie dojdzie. A przynajmniej pojawiły się znaki na to wskazujące.

Legacy of Atlantis jednak w 2026?

Przypomnijmy, że według pierwotnych zapowiedzi Tomb Raider: Legacy of Atlantis miało trafić na rynek jeszcze w tym roku. Niemniej w połowie marca pojawiły się informacje o kolejnych zwolnieniach w Crystal Dynamics, które wraz z polskim Flying Wild Hog przygotowuje remake pierwszego Tomb Raidera. Krótko potem doszło do rzekomego wycieku nowego trailera Legacy of Atlantis, który miał być zwieńczony sloganem o premierze dopiero w lutym 2027. W obliczu wcześniej wspomnianych doniesień o problemach jednego z tworzących grę studiów wydawało się to całkiem logiczne. Ale jednocześnie byłoby przykre, bo oznaczałoby brak gry na 30-lecie serii.

Teraz jednak pojawił się promyk nadziei. Wszystko za sprawą Electric Square, studia specjalizującego się w co-developmencie, które za pośrednictwem LinkedIna ogłosiła, iż również pomaga przy powstawaniu Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Niemniej nie sam ten fakt jest tutaj istotny, a ostatnie zdanie we wspomnianym poście w mediach społecznościowych. To wyraźnie zaznacza, iż produkcja ma zostać wypuszczona na rynek w roku 2026. Pełna treść komunikatu brzmi:

Electric Square ma zaszczyt wspierać studia Crystal Dynamics oraz Flying Wild Hog przy ich nadchodzącej nowej wizji światowego debiutu Lary Croft w Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Niektóre legendy zasługują na to, by opowiedzieć je na nowo – przeżyj szczyt przygody w Tomb Raider: Legacy of Atlantis, oszałamiającej reinterpretacji definiującej gatunek gry o Larze Croft z 1996 roku. Tytuł oferuje zapierającą dech w piersiach oprawę wizualną napędzaną przez silnik Unreal Engine 5, nowoczesną rozgrywkę oraz nowe niespodzianki, które oddają hołd duchowi oryginału.

Premiera w 2026 roku.

Oczywiście można założyć, iż Electric Square nie jest do końca poinformowane o wszystkich planach Amazon Games i nie jest świadome planów związanych z przełożeniem premiery. Z drugiej strony Tomb Raider: Legacy of Atlantis dopiero co znalazło się w hype trailerze czerwcowego Summer Game Fest. Byłoby okrutnym żartem, gdyby twórcy pokazali nam kolejny materiał z nadchodzącej gry tylko po to, by powiadomić nas o opóźnieniu, prawda?

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19448-tomb-raider-legacy-of-atlantis-is-still-scheduled-for-release-in-2026

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

