Nowy Tomb Raider jednak bez opóźnienia? Studio daje fanom nadzieję

Niewykluczone, że do żadnego przełożenia premiery jednak nie dojdzie. A przynajmniej pojawiły się znaki na to wskazujące.

Legacy of Atlantis jednak w 2026?

Przypomnijmy, że według pierwotnych zapowiedzi Tomb Raider: Legacy of Atlantis miało trafić na rynek jeszcze w tym roku. Niemniej w połowie marca pojawiły się informacje o kolejnych zwolnieniach w Crystal Dynamics, które wraz z polskim Flying Wild Hog przygotowuje remake pierwszego Tomb Raidera. Krótko potem doszło do rzekomego wycieku nowego trailera Legacy of Atlantis, który miał być zwieńczony sloganem o premierze dopiero w lutym 2027. W obliczu wcześniej wspomnianych doniesień o problemach jednego z tworzących grę studiów wydawało się to całkiem logiczne. Ale jednocześnie byłoby przykre, bo oznaczałoby brak gry na 30-lecie serii.