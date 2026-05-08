Nowy Tomb Raider jednak bez opóźnienia? Studio daje fanom nadzieję

Teraz jednak pojawił się promyk nadziei. Wszystko za sprawą Electric Square, studia specjalizującego się w co-developmencie, które za pośrednictwem LinkedIna ogłosiła, iż również pomaga przy powstawaniu Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Niemniej nie sam ten fakt jest tutaj istotny, a ostatnie zdanie we wspomnianym poście w mediach społecznościowych. To wyraźnie zaznacza, iż produkcja ma zostać wypuszczona na rynek w roku 2026. Pełna treść komunikatu brzmi:
Electric Square ma zaszczyt wspierać studia Crystal Dynamics oraz Flying Wild Hog przy ich nadchodzącej nowej wizji światowego debiutu Lary Croft w Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
Niektóre legendy zasługują na to, by opowiedzieć je na nowo – przeżyj szczyt przygody w Tomb Raider: Legacy of Atlantis, oszałamiającej reinterpretacji definiującej gatunek gry o Larze Croft z 1996 roku. Tytuł oferuje zapierającą dech w piersiach oprawę wizualną napędzaną przez silnik Unreal Engine 5, nowoczesną rozgrywkę oraz nowe niespodzianki, które oddają hołd duchowi oryginału.
Premiera w 2026 roku.
Oczywiście można założyć, iż Electric Square nie jest do końca poinformowane o wszystkich planach Amazon Games i nie jest świadome planów związanych z przełożeniem premiery. Z drugiej strony Tomb Raider: Legacy of Atlantis dopiero co znalazło się w hype trailerze czerwcowego Summer Game Fest. Byłoby okrutnym żartem, gdyby twórcy pokazali nam kolejny materiał z nadchodzącej gry tylko po to, by powiadomić nas o opóźnieniu, prawda?
