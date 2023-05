Electronic Arts zamyka serwery 4 gier z serii FIFA. Poznaliśmy konkretną datę

Należy bowiem pamiętać, że już w połowie lutego bieżącego roku gry FIFA 18 i FIFA 19 przeszły w tryb offline na konsolach PlayStation 3, Xbox 360 i Nintendo Switch. W sieci pojawiają się głosy, że decyzja o zamknięciu serwerów może mieć związek z problemami licencyjnymi wynikającymi z zakończenia współpracy pomiędzy Electronic Arts i organizacją FIFA.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniana na początku wiadomości FIFA 23 dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: FIFA 23 – recenzja. Małe rzeczy, duże rzeczy.