Stranger Things 5 zadebiutowało i zepsuło serwery Netflixa. Pierwsze recenzje chwalą serial

Premiera pierwszej części finałowego sezonu Stranger Things wywołała tak duże zainteresowanie, że platforma Netflix na moment przestała działać poprawnie. Problem wystąpił dokładnie w chwili uruchomienia nowych odcinków. Część widzów zobaczyła ekran błędu i nie mogła rozpocząć seansu, a serwis potrzebował około pięciu minut, aby ponownie zacząć funkcjonować dla większości użytkowników, choć pojedyncze osoby jeszcze jakiś czas później zgłaszały problemy z działaniem serwerów.
Stranger Things 5 – pierwsze recenzje i przeciążone serwery Netflixa
W krótkim oświadczeniu platforma przekazała, że kłopot dotyczył wyłącznie telewizorów. Jak podaje rzecznik Netflixa:
Niektórzy użytkownicy doświadczyli przejściowych trudności ze streamowaniem na urządzeniach TV, jednak usługa wróciła do pełnej sprawności w ciągu pięciu minut.
To nie pierwszy raz, gdy Stranger Things przeciąża infrastrukturę platformy. Podobne sytuacje pojawiały się przy premierze drugiej części czwartego sezonu, a także podczas jednego z pierwszych wydarzeń transmitowanych na żywo, czyli walki Mike’a Tysona z Jakiem Paulem.
Tegoroczny finał serialu powrócił po ponad trzech latach przerwy. Bohaterowie Hawkins stają przed koniecznością odnalezienia i pokonania potężnego Vecny. Miasto funkcjonuje w warunkach wojskowej kwarantanny, a Jedenastka ukrywa się przed władzami. Obsada wciąż jest imponująco liczna, a w najnowszej odsłonie pojawiają się również nowe twarze, takie jak Linda Hamilton czy Jake Connelly.
Premierze towarzyszyło zdjęcie embargo na recenzje, dzięki czemu pierwsze opinie zaczęły pojawiać się już w chwili debiutu sezonu. Większość krytyków ocenia początek finałowej historii pozytywnie. Na Rotten Tomatoes pierwsze cztery odcinki uzyskały obecnie 86% pozytywnych opinii. Z kolei na Metacritic średnia nota wynosi 71/100 z 28 recenzji. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych opinii.
Choć sezon piąty momentami zbyt mocno trzyma się ducha wcześniejszych odsłon, jest jednocześnie satysfakcjonujący i dynamiczny, a oczekiwanie na premierę okazuje się uzasadnione - TV Line.
Te cztery odcinki pokazują, że twórcy kończą serial na własnych zasadach i stanowią podsumowanie wszystkiego, co wydarzyło się wcześniej. Jeśli uda się utrzymać ten balans, finał powinien dostarczyć zakończenie, na które zasługują mieszkańcy Hawkins oraz widzowie – Collider.
Wraz ze zbliżającym się finałem Stranger Things staje się bardziej widowiskowe i brutalniejsze. Zarówno bohaterowie, jak i ich najgroźniejsi przeciwnicy wciąż potrafią zaskakiwać – Empire.
Każdy z czterech odcinków płynnie łączy się z kolejnym, tworząc pięciogodzinny film akcji komedii i horroru, w którym każda część historii jest komfortowo rozciągnięta - The Guardian.
Po czwartym sezonie, który rozdzielił postacie na różne stany i kraje, powrót niemal całej grupy i ich realny wpływ na fabułę jest odświeżający. Ich współpraca pokazuje, jak dorośli i dojrzali, a jednocześnie jak bardzo pozostają dziećmi – Polygon.
Niektóre rozwiązania i metody prowadzenia historii mogą być dzielące, jednak wciąż jest szansa, że Stranger Things zakończy się w satysfakcjonujący sposób - Screen Rant.
Na ten moment młodzi bohaterowie pozostają uwięzieni w czasie i przestrzeni, nie mogąc wyjść poza nostalgiczne wyobrażenia o tym, kim byli. To dobrze, że klątwa Vecny wkrótce dobiegnie końca. Najwyższy czas pozwolić tym nastolatkom dorosnąć i pójść dalej - The Hollywood Reporter.
Piąty sezon Stranger Things zostanie podzielony na trzy części. Druga trafi na platformę Netflix w Boże Narodzenie, a wielki finał zaplanowano na Sylwestra.
