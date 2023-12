EA potwierdza zwolnienia w Codemasters. Fani nie mają się jednak czym martwić?

Amerykańska firma zapewnia, że doszło jedynie do „niewielkich zmian organizacyjnych”.

Od premiery EA Sports WRC minął nieco ponad miesiąc. Najnowsza produkcja Codemasters zebrała całkiem niezłe recenzje, co potwierdza średnia ocen na Metacritic oraz opinie graczy na Steam. Nie jest to jednak oczywiście tytuł wolny od wad, na które uwagę zwracali zarówno branżowi dziennikarze, jak i sami użytkownicy. Wspomniane studio musi jednak mierzyć się z kolejnymi problemami, ponieważ w zespole doszło do zwolnień.

Zwolnienia w Codemasters potwierdzone. Electronic Arts przekonuje, że nie ma powodów do zmartwień

Informacja o zwolnieniach w Codemasters została potwierdzona przez Electronic Arts w oświadczeniu opublikowanym przez IGN. Amerykańska firma nie ujawniła niestety, ile osób pożegnało się ze wspomnianym studiem. Wydawca wspomniał jedynie, że doszło do „niewielkich zmian organizacyjnych” w zespole odpowiedzialnym m.in. za F1 23 czy wspomniane EA Sports WRC.