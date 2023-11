Recenzja EA Sports WRC - nie każdy zostaje mistrzem w pierwszym roku startów...

W skrócie – można mieć w tym wszystkim poczucie pewnego deja vu z chwili, gdy za WRC zabrało się KT Racing. Mam tylko nadzieję, że doszlifowanie wielu elementów zajmie Mistrzom Kodu nieco mniej czasu dzięki doświadczeniu zebranemu przez ostatnie lata od “Colinów” poprzez “DiRTy”.

Początki zawsze są trudne…

Pierwszą myślą, która wpadła mi do głowy w trakcie ogrywania EA Sports WRC do recenzji było to, że tak naprawdę do poziomu, do którego doszło KT Racing ze swoim produktem poświęconym Rajdowym Mistrzostwom Świata potrzeba było wiele różnych prób. Tak właściwie dopiero ósma odsłona serii po przejęciu marki od Milestone (KT zaczęło swoją historię wraz z piątą częścią) nazywana była jedną z lepszych i wymagających gier traktujących o rajdach. Nie licząc małej wpadki z WRC 10, to wszelkie mniejsze czy większe poprawki sprawiały, że KT Racing formułę doszlifowało prawie do perfekcji.

I wiem co zaraz wszyscy powiedzą: „Co z Richard Burns Rally?!”… otóż mówimy tutaj cały czas o grach, które można byłoby traktować jako simcade, a nie pełną symulację. Inna sprawa, że aktualnie RBR jest dostępny tylko i wyłącznie do kupienia z drugiej ręki, a ceny potrafią być mocno dynamiczne, więc z góry możemy uznać, że może to być przeszkodą do zakupu. Dlatego też rozpatrywanie EA Sports WRC w sposób totalnie hardkorowy nie ma sensu, ponieważ obie gry są skierowane do zupełnie innych graczy.

Wracając jednak do nowej gry Codemasters to trzeba przyznać, że część pomysłów trafiła bardzo dobrze w to, czego oczekiwałem po spadkobiercy marki WRC, a z drugiej strony miałem wrażenie, iż Mistrzowie Kodu trochę przekombinowali. Głównie w kwestii trybu kariery, który co prawda jest bardzo grywalny, ale formuła kalendarza rajdowego i wybierania konkretnych aktywności związanych z rajdami oraz rozwojem zespołu jest mocno chaotyczny. Do tego stopnia, że w połączeniu z warunkami współpracy ze sponsorem startów naszego zespołu można się pogubić zamiast skupić się na tym, co najważniejsze – frajdy z jazdy.

Zakładam jednak, że są to te „pierwsze śliwki robaczywki”, które sprawią, że w kolejnych edycjach we współpracy ze społecznością uda się idealnie doszlifować formułę tak, jak było to w serii EA Sports F1. Głównie dlatego, że pomysł na wprowadzenie różnych dodatkowych rajdowych zawodów oraz wyzwań, dzięki którym dostajemy możliwość zdobywania części do budowy własnego auta jest dobry. Nawet, jeśli czasami dochodzi do tego, że nie możemy korzystać z większości aktywności przewidzianych na kolejne tygodnie, ponieważ musimy wziąć udział w mistrzostwach zleconych przez naszego sponsora. Tutaj również pojawia się problem związany z tym, że niektóre zawody o dziwo zabierają dwa tygodnie biorąc pod uwagę to, iż większość rajdów odbywa się weekendowo.

Wspomniałem również o elementach rozwoju swojego zespołu i tak naprawdę miałem cały czas wrażenie, że w ostatecznym rozrachunku całość stała w miejscu. Nie było tego poczucia mniejszych lub większych postępów w ramach czy to serwisowania, czy innych elementów związanych z wykorzystaniem swojego auta. To pewna odwrotność w stosunku do tego, co można było zauważyć w ramach serii od KT Racing, bo tam punkty rozwoju momentami sypały się aż zbyt mocno w drodze do maksymalnego poziomu zespołu. W ostatecznym rozrachunku łącząc wszystkie puzzle w całość wyjście z klasy rajdowej Junior WRC wymagało (o dziwo) dwóch sezonów nawet z kompletem zwycięstw, a warunki sponsorskie, które można było wybrać były nieco gorsze od tych, które miałem na starcie.

I najgorsze jest w tym wszystkim to, że gdyby nie ten chaos w karierze, to wszystko związane ze ściganiem się na odcinkach specjalnych jest niesamowicie grywalne i wciągające.

Pozostaje kwestia Buildera, który jest… taki jaki jest. Zaskoczenia bowiem nie ma i o ile w przypadku kariery zdobywanie konkretnych części do tego, aby rozwijać zbudowane przez siebie auto, które będzie mieściło się w budżecie może ekscytować, tak w przypadku rozgrywek prywatnych lub sieciowych te różnice między mocą oraz jakością części nie mają większego znaczenia, gdy buduje się auto z tych najlepszych elementów. Nie zmienia to jednak tego, że to, o co proszą fani F1 w swojej grze pojawiło się w grze o WRC i w jakiś sposób działa. Można mieć tylko nadzieję, że z czasem możliwości tego modułu będą większe, bo na start jest przyzwoicie, ale nie rewolucyjnie.