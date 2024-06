Elden Ring z ogromnym zainteresowaniem na Steam. Gra FromSoftware króluje na liście bestsellerów

Premiera dodatku Shadow of the Erdtree już za rogiem.

W lutym bieżącego roku ukazał się pierwszy zwiastun dodatku do Elden Ring. Shadow of the Erdtree ma być jedynym i ostatnim rozszerzeniem do produkcji FromSoftware. Nadciągająca wielkimi krokami premiera DLC niewątpliwie przyczyniła się do wzrostu zainteresowania wokół Elden Ring, które króluje aktualnie na liście bestsellerów platformy Steam.