Elden Ring: Tarnished Edition wreszcie z datą premiery! Zagramy jeszcze w wakacje

Po opóźnieniach i doniesieniach o problemach optymalizacyjnych wszystko zmierza ku szczęśliwemu finałowi. Hitowa produkcja FromSoftware zmierza na nową platformę.

Elden Ring: Tarnished Edition oficjalnie otrzymało termin premiery. Premiery, która już naprawdę niedługo. Elden Ring: Tarnished Edition już w sierpniu Okazuje się bowiem, że Elden Ring w wersji na konsolę Nintendo Switch 2 trafi na rynek już 28 sierpnia 2026 roku. Warto wspomnieć, że w skład Tarnished Edition wejdzie nie tylko podstawowa edycja wydanego pierwotnie w 2022 roku soulslike’a. Poza nią gracze otrzymają też od razu Shadow of the Erdtree – opublikowane 2 lata później duże rozszerzenie. Ale to nie wszystko, bo do tego dochodzi również zupełnie nowa, nieobecna wcześniej zawartość. To dwie nowe klasy początkowe, nowe pancerze, a także możliwość personalizacji naszego widmowego wierzchowca, czyli Torrenta. Warto wspomnieć, że wspomniane rzeczy dostępne będą też na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

Po raz pierwszy o Elden Ring w wersji na Nintendo Switch 2 usłyszeliśmy wiosną 2025 i w tym samym roku gra ta miała się ukazać. Ostatecznie jednak zdecydowano się przełożyć premierę portu, co na dobrą sprawę nie było zaskoczeniem. Wcześniej donoszono bowiem o poważnych problemach z płynnością rozgrywki, wobec czego FromSoftware postanowiło dać sobie czas, by pochylić się nad optymalizacją. To przyniosło wymierne efekty, bo prezentacja z połowy marca pokazała, iż na tym polu nastąpiła zdecydowana poprawa. Nic zatem dziwnego, że deweloperzy są już gotowi, by zaprezentować produkcję, która zgarnęła ponad 400 tytułów gry roku.

GramTV przedstawia:

Warto pamiętać, że Elden Ring: Tarnished Edition to niejedyny projekt FromSoftware, który zmierza na Nintendo Switch 2. Japońskie studio pracuje też nad The Duskbloods – tytułem ekskluzywnym dla platformy Nintendo. W tym wypadku daty premiery nadal nie znamy, aczkolwiek studio niedawno zapewniało, iż nie zmieniło swoich planów i nadal celuje w 2026 rok.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

