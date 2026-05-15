"Bloodborne w domu" jednak wyjdzie w 2026 roku. FromSoftware uspokaja graczy

Co jakiś czas pojawiają się obawy co do tego, co dzieje się z nowym projektem From Software. I nic dziwnego.
Ojcowie serii Souls dotychczas mocno skąpili nam informacji na temat swojego kolejnego dzieła. Wygląda jednak na to, że obawy są niepotrzebne.
The Duskbloods nadal planowane na 2026 rok
O The Duskbloods usłyszeliśmy po raz pierwszy w kwietniu 2025 roku przy okazji Nintendo Direct zorganizowanego przed premierą Switcha 2. Dlaczego właśnie wtedy? Ano dlatego, że mowa była, co najbardziej zaskakujące, o tytule przygotowywanym wyłącznie na nową konsolę japońskiego giganta. Pokazano trailer, klimatami przywodzący na myśl nieodżałowane Bloodborne i poinformowano o ekskluzywności. Koniec. I na dobrą sprawę od tego momentu, czyli od ponad roku, nic się nie zmieniło. Tymczasem gra planowana była na 2026 roku, więc taka cisza nie bez powodu wywoływała u niektórych poczucie, że termin nie zostanie dotrzymany.
Teraz jednak graczy uspokaja Kadokawa Corporation, czyli konglomerat, który jest właścicielem FromSoftware. W swoim nowym raporcie finansowym Kadokawa wspomina, że nowa marka FS, czyli właśnie The Duskbloods, zgodnie z pierwotnymi założeniami zadebiutuje na rynku w 2026 roku. Jednocześnie smakiem muszą obejść się ci, którzy liczyli na zmianę planów co do wyłączności – o sieciowej produkcji stawiającej zarówno na PvP, jak i na PvE nadal pisze się jako o tytule ekskluzywnym na konsolę Switch 2. Wygląda więc na to, że np. PC-owcy nie zagrają ani w Bloodborne, ani nawet w memiczne “Bloodborne w domu”.
