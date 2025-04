Polski city builder przekroczył 1,5 miliona sprzedanych kopii. Twórcy zapowiadają kolejne nowości

Hooded Horse wraz z Eremity Games podzielili się w lutym aktualizacją 1.7 do Against the Storm - jest to polski city builder. Do gry zmierza również nietoperza rasa, która ma zostać wprowadzona wraz z nadchodzącym dodatkiem. Przy okazji deweloperzy podzielili się sporym sukcesem projektu w postaci kolejnego kamienia milowego.

Against the Storm - opis nadchodzącej zawartości

Na Twitterze/X pojawił się wpis wydawców Against the Storm informujący o ponad 1,5 miliona sprzedanych kopii gry od czasu premiery. Tytuł cieszy się również sporym zainteresowaniem, które możemy zaobserwować w liczbie graczy - w ostatnim czasie na Steamie pojawia się około 3 tysiące graczy. Jeżeli chodzi o oceny, na platformie Valve wystawiono ich blisko 28 tysięcy, z czego aż 95 procent jest pozytywnych.

