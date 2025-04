Oto nowa najlepsza oceniana gra z 2025 roku na Metacritic. Blue Prince zaskoczyło wszystkich

Niepozorna gra logiczna przebiła m.in. Split Fiction i Kingdom Come Deliverance 2.

Już za trzy dni doczekamy się premiery Blue Prince, czyli gry przygodowo-logicznej będącej debiutanckim dziełem studia Dogubomb. Właśnie mieliśmy okazję przeczytać pierwsze recenzje krytyków, które okazały się bardzo pozytywne, przekraczając nawet wszystkie pozostałe tytuły wydane w 2025 roku na Metacritic.

Blue Prince - informacje o nowym projekcie

Na ten moment średnia ocen Blue Prince w serwisie Metacritic wynosi 92 na 100. Jak już wspomnieliśmy, jest to rekordowy wynik wśród tegorocznych produkcji. Pobił on między innymi Split Fiction (91/100), Monster Hunter: Wilds (90/100), Kingdom Come Deliverance 2 (88/100), Assassin's Creed Shadows 81/100 i Avowed z wynikiem 80 na 100.