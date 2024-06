Elden Ring: Shadow of the Erdtree zalicza fenomenalny start na platformie Steam

Według danych dostępnych w serwisie SteamDB w tym tygodniu w Elden Ring grało na Steam jednocześnie maksymalnie 200 tysięcy osób. Wszystko zmieniło się jednak wraz z premierą dodatku Shadow of the Erdtree. Jak można się było spodziewać, debiut wyczekiwanego rozszerzenia przyczynił się do nagłego wzrostu liczby graczy.

Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć premierowy zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree . Zgodnie z zapowiedziami wyczekiwany przez wielu graczy dodatek zadebiutował dziś w nocy i – jak się okazuje – zaliczył fenomenalny start na Steam. Rozszerzenie do najlepszej gry 2022 roku zbiera bardzo pozytywne recenzje, a liczba aktywnych użytkowników również robi wrażenie.

Dziś w nocy w Elden Ring grało bowiem na Steam blisko 590 tysięcy osób jednocześnie . Nawet teraz najlepsza gra 2022 roku może pochwalić się fenomenalnymi liczbami. W chwili pisania tej wiadomości we wspomnianą produkcję From Software gra bowiem ponad 460 tysięcy użytkowników platformy Valve.

Jak wspomnieliśmy wyżej, Elden Ring: Shadow of the Erdtree zbiera również bardzo dobre recenzje na Steam. Dodatek otrzymał już ponad 3,6 tysiąca opinii na platformie Valve, z czego aż 92% stanowią oceny pozytywne. From Software ma więc powody do świętowania.

Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree dostępne jest od dziś na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego dodatku, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – recenzja. Łatwo to już było!