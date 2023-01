Elden Ring może otrzymać bardzo duży dodatek. Tak twierdzi znany insider

Według znanego branżowego insidera FromSoftware może przygotowywać naprawdę duże rozszerzenie do gry Elden Ring.

Biorąc pod uwagę ogromną popularność i niezwykle ciepły odbiór gry Elden Ring , nietrudno stwierdzić, że logicznym posunięciem ze strony studia FromSoftware oraz wydawcy Bandai Namco byłaby kontynuacja rozwoju produkcji po premierze. Po dodaniu do gry nowej zawartości w postaci niewielkiego dodatku Colosseum w grudniu ubiegłego roku reżyser tytułu, Hidetaka Miyazaki, zdradził, iż deweloperzy mają jeszcze kilka pomysłów na rozbudowanie gry.

Elden Ring | FromSoftware | Bandai Namco

Elden Ring otrzyma naprawdę duże rozszerzenie?

Teraz natomiast, jak podaje serwis Gaming Bolt, znany branżowy insider, Lance McDonald, ujawnił (na forum Reddit możemy zobaczyć udostępniony zrzut ekranu przez jednego z użytkowników, gdzie insider dzieli się tymi informacjami), że FromSoftware ma aktualnie pracować nad ogromnym dodatkiem. Insider nie ma pewności co do nowych mechanik rozgrywki, ale podkreśla, że wie o tym, co twórcy mają dodać i będzie tego naprawdę sporo.