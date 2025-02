Elden Ring Nightreign otrzyma jednak możliwość gry parami? Reżyser wypowiedział się o obecnym systemie wyszukiwania innych osób

Wczoraj doczekaliśmy się nowego zwiastuna Elden Ring Nightreign, który przyniósł nam oczywiście nowe materiały z dzieła FromSoftware, lecz także datę premiery oraz możliwość preorderu. Dzisiaj informowaliśmy o sporym zainteresowaniu tytułem - znajduje się on obecnie na dziewiątym miejscu wśród bestsellerów Steama. W sieci zobaczyliśmy kolejny wywiad z reżyserem projektu, gdzie poruszono między innymi kwestię rozgrywki z innymi osobami.

Elden Ring Nightreign - wypowiedź o tworzeniu grup oraz wyszukiwaniu osób do gry

Jakiś czas temu reżyser Elden Ring Nightreign, Junya Ishizaki, podzielił się nowymi informacjami o braku możliwości rozgrywki tylko z jednym znajomym - tytuł został przewidziany do zabawy wyłącznie w trzy osoby lub solo. Jak widzimy, twórcy postanowili ponownie przemyśleć tę kwestię i tryb dla dwóch użytkowników może ostatecznie zawitać do gry. Na razie nie będą to jednak dwuosobowe zespoły, a jedynie możliwość wyszukania losowego partnera razem z wybraną wcześniej osobą.