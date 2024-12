W Elden Ring Nightreign nie zobaczymy trybu dla dwóch osób. Zagramy wyłącznie solo lub w trzy osoby

Kilka dni temu zobaczyliśmy zapowiedź Elden Ring Nightreign. Kontynuacja dzieła FromSoftware wprowadzi do serii wiele nowości - przede wszystkim będzie to wieloosobowy survival, co znacząco odbiega od poprzednich gier z serii. Ostatnio reżyser studia udzielił wywiadu i nowościach planowanych we wspomnianym tytule.

Elden Ring Nightreign - brak możliwości rozgrywki w dwie osoby

W wywiadzie dla IGN reżyser Elden Ring Nightreign, Junya Ishizaki, odpowiedział na wiele pytań związanych z nowym projektem. Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych podczas wypowiedzi jest brak możliwości grania w dwie osoby. Zapytany o umieszczenie takiej opcji wewnątrz gry odpowiedział: