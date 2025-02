Grałem siedem godzin w Elden Ring: Nightreign i... zaskakująco chcę więcej!

Jeśli pomysł na Elden Ring: Nightreign wydaje wam dziwny i totalnie nie pasuje do gier From Software, to chyba udało się znaleźć brakujące ogniwo w skostniałej formule soulslike.

Czy macie czasami tak, że myśląc o pewnej grze wpada wam do głowy koncept, który na papierze wydaje się być bardzo absurdalny… ale w ostatecznym rozrachunku mógłby się sprawdzić i to naprawdę dobrze?

Jednym z takich przykładów może być Elden Ring: Nightreign, który powiedzmy sobie to wprost – z daleka może sprawiać wrażenie bardzo dziwnego tworu ze strony From Software. Trochę jakbyśmy rozmawiali o Re:Verse od Capcomu, gdzie niby koncepcja sieciowego shootera powinna leżeć, ale ostatecznie zbyt wielu fanów nie zgarnęła. Takich eksperymentów w ramach znanych marek oraz form rozgrywki jest wiele.

Dzięki uprzejmości firmy Cenega oraz Bandai Namco miałem przyjemność z kilkoma wybrańcami i zawodowcami w soulsowym fachu sprawdzić w trakcie specjalnego wydarzenia we Frankfurcie czym tak naprawdę będzie Elden Ring Nightreign. Okazuje się bowiem, że ta gra może wiele osób zaskoczyć.

Nie, Elden Ring: Nightreign to nie Battle Royale

Zacznijmy może od obalenia największego mitu na temat nowej gry From Software – to, że Elden Ring: Nightreign ma elementy znane z gier typu Battle Royale nie oznacza, iż będzie to rzeczywiście Battle Royale. Tutaj sytuację możemy najlepiej porównać do tego, co zostało zaserwowane w Tom Clancy’s The Division w dodatku Survival, gdzie mieliśmy określony czas ewakuację z unieruchomionych śnieżycą oraz bardzo ujemną temperaturą ulic Nowego Jorku z całą masą lootu. Także kooperacyjna gra survivalowa? Jak najbardziej tak!

Z drugiej strony muszę również zaznaczyć jedną, dość ważną rzecz – w trakcie wydarzenia we Frankfurcie było kilka elementów, które zasadniczo nie dawały sprawdzić pełnego oglądu sytuacji w rozgrywce. Dlatego też to, co w teorii powinno się pojawić w Nightreign, tak w wersji zaprezentowanej na miejscu mogły nie występować, albo występowały bardzo pobieżnie, co będę starał się zaznaczyć na przestrzeni tekstu. Niemniej jednak, o ile jest duże pole do teoretyzowania, to ten główny trzon zabawy w dużej mierze można zaprezentować. Mowa była również o tym, że build jest bardzo zbliżony do tego, który zostanie oddany w ręce graczy w trakcie testów sieciowych, więc jest spora szansa, że mimo tego pierwszego posmakowania Nightreigna… będzie tu czegoś brakowało.

Przy okazji jest spora szansa na to, że wiele elementów wspomnianych w tym tekście będzie się pokrywała z przemyśleniami innych graczy, których teksty przeczytacie w najbiższym czasie. Ponieważ czego by nie mówić tego pola do dywagacji było aż zbyt dużo, aby tego nie robić.

Wracając jednak do tego, jak można w skrócie opisać rozgrywkę z Elden Ring: Nightreign to fakt, że o ile ten „skillowy” model rozgrywki tutaj występuje, tak mam wrażenie, iż jest to po prostu „Elden Ring bez spiny”. Ewentualnie ten tryb kooperacyjny, który poniekąd zawsze chcieliśmy w grach From Software zobaczyć poza jednowymiarowym przyzywaniem graczy tylko i wyłącznie po to, aby dany boss sprawniej zakończył swój żywot. Także wszyscy hardkorowi fani Soulsów – proszę o odłożenie wideł, pochodni oraz innych środków przymusu, bo nie jest w cale tak “casualowo”.

Przygotowania do lądowania…

Jedną z rzeczy, na które warto się przygotować w Nightreign to fakt, iż jest tutaj o wiele więcej improwizacji i szycia wraz z towarzyszami z drużyny. O ile podstawy takie jak kompozycja drużyny wybrana z ośmiu dostępnych klas postaci (mieliśmy do dyspozycji cztery z nich – Wylder, Duchess, Guardian i Recluse) można dogadać między graczami, tak pokonując kolejnych bossów oraz otwierając kolejne skrzynki może się okazać, że z planu na jak największe obrażenia wyjdzie coś bardziej w stronę tanka.

I właśnie ta losowość związana ze zdobywanymi buffami oraz bronią sprawia, że jest ona głównym elementem zabawy. Ponieważ o ile wykupowany za pomocą run z przeciwników poziom jest ważny i nawet jedna czy dwie różnice poziomów robią momentami dużą różnicę, a odrabianie ich po zgonach jest niebywale trudne (o tym porozmawiamy później), tak zdobyta broń, wzmocnienia oraz eliksiry z nami zostają. Zróbmy jednak szybki przeskok do końca rozgrywki, bowiem początek Nightreign jest nie tyle co trudny, co pokazuje… że brakuje czegoś w tym wszystkim.

Za każdą rozgrywkę dostajemy specjalne klejnoty, które pozwalają nam zbudować odpowiedni zestaw umiejętności charakteryzujących nasz build. W zależności od poziomu klejnotu dostajemy tyle pasywnych umiejętności. Przykładowo – jedna z nich pozwala leczyć eliksirami naszych towarzyszy lub też pomagać budować utratę krwi przeciwników. Możliwości jest sporo, choć w ramach testów mogliśmy korzystać z jednego, konkretnego ustawienia typów klejnotów. Czy to oznacza, że będą również inne? Można przypuszczać, że tak. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę dodatkową walutę zdobywaną za każdą sesję, to na coś trzeba ją wydawać (nie mogliśmy tego sprawdzić w buildzie).

Koniec końców trudno mi uwierzyć, że na starcie gracze za pierwszym razem dotrą do bossa i go pokonają. Nightreign zbudowane jest bowiem tak, aby rozgrywać kolejne sesje, zdobywać coraz lepsze klejnoty, ale też zapamiętywać, które miejsca są najbardziej optymalne do rozwinięcia swojego bohatera oraz późniejszego starcia na koniec.

Lądowanie jak w Werdańsku…

Przygotowania do walki poczynione, można ruszyć na podbój… na ptakach, żeby było bardziej kolorowo.

Tutaj adnotacja – w ramach buildu mogliśmy rozgrywać sesje w trzyosobowych zespołach i nie mieliśmy okazji sprawdzić, jak będzie ogrywało się Nightreigna w rozgrywkach solo. Dodatkowo trafiliśmy przez siedem godzin spędzonych z grą właściwie dwie lokacje startowe, które również w jakimś stopniu ograniczały możliwość zbadania różnych możliwości.

Całą rozgrywkę można tutaj podzielić na dwa etapy.

Pierwszy etap to przetrwanie trzech dni i pokonanie bossów na koniec każdego dnia. W trakcie dni zbieramy broń, ulepszenia, przedmioty do wykorzystania w takcie walki i runy do ulepszania postaci lub zakupów u sprzedawców. Przy okazji również uważamy na zwężającą się strefę, która kieruje graczy w stronę miejsca starcia z bossem.

Drugi etap to walka z jednym z Nightlordów. Zostajemy przeniesieni do specjalnego miejsca, w którym odbywa się finałowa walka danej sesji. Nightlorda wybieramy na samym początku rozgrywki.

I tutaj kolejna notka – w buildzie testowym do rozegrania mieliśmy dwa dni oraz walkę z jednym z bossów. Nie mniej, nie więcej, więc tak naprawdę jak będzie wyglądała sytuacja z trzecim dniem oraz jak wpłynie na rozgrywkę mogę tylko teoretyzować… co zresztą uczynię w dalszej części tekstu.