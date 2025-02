Elden Ring Nightreign jest już jedną najlepiej sprzedających się gier na Steamie. FromSoftware z imponującym wynikiem

Wczoraj otrzymaliśmy nowy zwiastun Elden Ring Nightreign, na którym twórcy podzielili się nowymi nagraniami z rozgrywki. Poznaliśmy także datę premiery ustaloną na 30 maja, a na stronie wydawcy, Bandai Namco, możemy składać preordery na wyczekiwaną przez wielu kontynuację soulslike’a z 2022 roku. Jak się okazuje, zainteresowanie tytułem przerosło między innymi Avowed - nowy projekt Obsidian Entertainment.

Elden Ring Nightreign - popularność nowego projektu wśród fanów

W rankingu najlepiej sprzedających się obecnie gier na Steamie możemy zobaczyć, że nawet po niecałych 24 godzinach od udostępnienia możliwości zakupu Elden Ring Nightreign znajduje się już w najlepszej dziesiątce. Warto dodać, że FromSoftware nie zdecydowało się na zachęcenie fanów do wczesnego zakupu wielkimi bonusami, a takie osoby otrzymają jedynie specjalny gest, który może wykonać nasza postać w grze. Inne produkcje, takie jak na przykład Life is Strange: Double Exposure oraz Civilization 7 oferowały graczom co najmniej tydzień “wczesnego dostępu” do gry.