Elden Ring miało pierwotnie otrzymać dwa dodatki. Twórcy zmienili jednak plany

Ostatecznie plany uległy zmianie, a w grudniu ubiegłego roku w ramach darmowej aktualizacji w ręce graczy trafiło Colosseum, które wzbogaciło Elden Ring o nowy tryb nastawiony na rozgrywkę PvP. From Software zdecydowało się natomiast opracować jedynie jedno duże rozszerzenie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku dodatku The Old Hunters do Bloodborne.

Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.